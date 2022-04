Arvosteluhelmi XCOM 2:n lisäksi tarjolla on erikoisempi vuorikiipeilypeli.

Epic Games Store -pelikauppa tarjoaa pc-pelaajille ilmaiseksi rajoitetun ajan XCOM 2 -strategiapeliä ja Insurmountable-vuorikiipeilypeliä.

Vuonna 2016 julkaistua XCOM 2:ta pidetään yhtenä modernista strategiapeliklassikoista. Lajityyppi on tarkemmin ottaen taktinen vuoropohjainen räiskintä, jossa on tehtävä myös suuren linjan päätöksiä. Avaruustaistelupelissä pelaaja on vastarintaliikkeen johtaja, jonka tehtävä on pelastaa ihmiskunta muukalaisilta.

Vuoropohjaisen sotimisen ohella kehitetään ja kasvatetaan omia joukkoja tutkimalla muukalaisteknologiaa, valmistamalla aseita ja tekemällä päätöksiä seuraavista operaatiokohteista. Strategialla ja oikealla armeijalla on todella suuri merkitys taisteluiden voittamisessa.

Tarinavetoinen K16-peli on saanut Metacriticissa kriitikoilta kehut (88/100), mutta pelaajat eivät ole lämmenneet sille ihan yhtä vahvasti (73/100). Peli kun ei monien harmiksi jatka alkuperäisen XCOMin tarinaa, vaan tapahtumat sijoittuvat 20 vuoden päähän.

Xcomin lisäksi Epic tarjoaa vuonna 2021 julkaistua kiipeilypeliä Insurmountablea. Pelissä ohjataan vuorikiipeilijää, joka valloittaa rinteen toiseensa perään – vai valloittaako?

Peli päättyy tylysti hahmon kuollessa, mutta aina voi aloittaa alusta. Muuttuvien reittien, vaihtuvan sään ja sattumanvaraisten tapahtumien takia jokaisen kiipeilykerran luvataan olevan erilainen.

Hahmoja on kolme erilaista, joilla jokaisella on omat taitonsa ja tarinansa. Matkan varrella tutkitaan paikkoja, etsitään tarvikkeita ja ennen kaikkea yritetään pysyä hengissä mahdollisimman pitkään.

Insurmountablen Metacritic-arvosana kriitikoilta on 74/100. Pelin pegi-ikäraja on 7.

Insurmountablessa valloitetaan vuoria jollain kolmesta hahmosta. Jokaisen kiipeilykokemuksen luvataan olevan erilainen vaihtuvien reittien ja säätilojen takia.

Pelien lunastaminen edellyttää ilmaisen Epic-tilin luomista ja niiden lataaminen asiakasohjelmiston asentamista. Pelien luvataan toimivan vain Windowsilla. Pelit ovat tarjolla ilmaiseksi torstaihin 21.4. kello 18 asti.