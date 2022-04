Lamborghini perusti esports-tallin – tulokset näkyvät oikeissa autoissa

Yksi talliin valituista kolmesta kuljettajasta voitti viime vuonna Lamborghinin järjestämän esports-sarjan.

Italialainen urheiluautovalmistaja Lamborghini on perustanut oman kilpa-ajamiseen keskittyvän simulaattoritallin, jonka ensimmäiset kuskit ovat Jordan Sherrat, Gianfranco Giglioli ja Giorgio Simonini.

Etelä-Afrikassa syntynyt Sherrat teki vaikutuksen suorituksillaan Lamborghinin omassa The Real Race -virtuaalisarjassa, jonka mestariksi hänet kruunattiin viime kaudella. Sherrat voitti kauden 17 kilpailusta peräti 15. Giglioli on kilpaillut aiemmin F1 Esportsissa ja Simonini muun muassa SRO Esportsissa.

Autovalmistaja päätti perustaa simutallin, koska se haluaa näkyä aktiivisemmin kasvavalla ja nopeasti kehittyvällä sektorilla. Talli suhtautuu esports-hankkeeseensa kaiken perusteella vakavasti.

Kuljettajakolmikkoa tukee Lamborghinin moottoriurheilutiimi Squadra Corse. Simukuskit saavat oman tallipäällikön, ajovalmentajan sekä apua insinööreiltä muun muassa telemetrian ja datan tulkitsemiseen.

Lue lisää: Tuomas Tähtelästä Suomen paras virtuaali­kuski – nousi finaalissa 10 sijaa, ero maali­viivalla alle puoli sekuntia

Lamborghinin moottoriurheilupuolen johtaja Giorgio Sannan mielestä videopelit antavat nykypäivänä kenelle tahansa mahdollisuuden kilpailla autourheilussa. Simulaattoripelit ovat vuosikymmenien kehityksen jälkeen jo monin tavoin hyvin lähellä oikeaa kilpa-ajoa.

– Se on lisätyökalu, jolla voimme kehittää joitain todellisen kilpa-ajon perusominaisuuksia, kuten autojen asetuksia ja ohjelmistosovelluksia, joilla on tärkeä rooli brändimme tulevaisuudessa, Sanna muistuttaa simulaattoriajamisen hyödyistä.

Lamborghinin omistaa Audi, joka on osa Volkswagen-konsernia. Muita isoja autonimiä simukisaamisen parissa ovat esimerkiksi Porsche ja BMW, joilla on omat kilpasarjat. F1 Esportsissa ovat mukana kaikki oikeat F1-tallit, joista monilla on nykyään kilpatoimintaa myös sen ulkopuolella.