PUBG Mobilea pelataan Aasian kisoissa varsin erikoisella tavalla.

Esports on syyskuussa ensimmäistä kertaa mitalilajina Aasian kisoissa, joka on Aasian suurimpia urheilutapahtumia. Tapahtuma järjestetään neljän vuoden välein.

Pelaamisen mukanaolo perinteisessä urheilutapahtumassa on johtanut yhden pelin osalta hämmentävään tilanteeseen, uutisoi DOT Esports.

PUBG Mobile -pelistä käytetään tapahtumassa erillistä Asian kisat -versiota, jossa nelihenkiset joukkueet kilpailevat toisiaan vastaan erilaisissa tehtävissä. Luvassa on ainakin tarkkuusammuntaa ja autoilla kisaamista, mutta myös esteradasta on huhuttu. Moniosaisen radan nopeimmin suorittava joukkue voittaa.

Toisin sanoen pelin ydinidea – viimeisenä elossa oleminen ja muiden joukkueiden eliminointi – on heitetty roskiin. Naverin mukaan toisten joukkueiden ampuminen on erikseen kielletty säännöissä, ettei maille tulisi eripuraa. PUBG on tunnetuimpia battle royale -selviytymistaistelugenren pelejä.

PUBG Mobilen lisäksi Kiinan Hangzhoussa pelataan 10.–25.9. taisteluareenapelejä Dota 2:ta, League of Legendsia, Arena of Valoria, Dream of Three Kingdoms 2:ta, Hearthstone-korttipeliä, Fifa-jalkapallopeliä ja Street Fighter V -tappelupeliä. Arena of Valorista käytetään myös erillistä Aasian kisat -versiota, mutta sen muutoksista ei ole tietoa.

Tulevat Aasian kisat kiinnostavat varsinkin korealaisia, sillä kultamitalistit saavat vapautuksen pakollisesta varusmiespalvelusta, joka pitää aloittaa viimeistään 28-vuotiaana. LoL-fanit jännittävät Lee ”Faker” Sang-Hyeokin kohtaloa, sillä 26-vuotiaan supertähden pelivuodet alkavat käydä vähiin suorittamatta olevan palveluksen takia.

