Tencentin pelipuolen liikevaihto kasvoi vuodessa peräti 9,9 prosenttia.

Kiinalainen yritysjätti Tencent on liikevaihdossa mitattuna maailman suurin peliyritys, uutisoi Pocket Gamer.

Yhtiön vuoden 2021 peleistä syntynyt liikevaihto oli 30,2 miljardia euroa. Kasvua tuli viime vuodesta 9,9 %.

Tencent ei erittele pelipuolensa tulosta, mutta yritys teki voittoa kaiken kaikkiaan 25 miljardia dollaria. Pelipuoli on koko yrityksen liikevaihdosta 31 prosenttia.

Tencentin ja toiseksi suurimman pelifirman eli Sonyn ero liikevaihdossa oli viime vuonna 7,4 miljardia euroa. Tencentin liikevaihto oli enemmän kuin Nintendolla ja Microsoftin pelipuolella yhteensä.

FAKTA Suurimmat pelifirmat liikevaihdolla mitattuna 2021 Tencent: 30,2 miljardia euroa Sony (PlayStation): 22,8 miljardia euroa Microsoft (Xbox ja Windows): 14,9 miljardia euroa Nintendo: 14 miljardia euroa

Tencent takoo rahaa pääasiassa mobiilipeleillä. Peliliikevaihdosta 74 % tulee Aasian markkinoilta, jossa hittejä ovat esimerkiksi Honor of Kings ja Fight of the Golden Spatula.

Muilla markkinoilla rahaa kassaan toivat muun muassa League of Legends, PUBG Mobile, Valorant sekä suomalaispelit Clash Royale, Clash of Clans ja Brawl Stars, jotka kaikki ovat suomalaisen Supercellin kehittämiä. Tencent osti vuonna 2016 Supercellistä 84 prosenttia 7,6 miljardilla eurolla.

Supercellin lisäksi Tencent on sijoittanut 39 muuhun pelialalla toimivaan firmaan, Polygon uutisoi maaliskuussa.

Tencent omistaa muun muassa kokonaan Riot Gamesin ja Turtle Rockin. Lisäksi se omistaa esimerkiksi 40 prosenttia Epic Gamesista, viisi prosenttia Ubisoftista ja Activision Blizzardista sekä 3,8 prosenttia suomalaisesta Remedy Entertainmentista. Sillä on myös julkistamaton osuus Robloxista ja Discordista.