Venäjä ei pääse puolustamaan PUBG Nations Cup -mestaruuttaan.

PUBG: Battlegrounds on suosittu selviytymispeli.

PUBG: Battlegrounds -pelin julkaisija Krafton on ilmoittanut järjestävänsä 16 maajoukkueen Nations Cupin Thaimaassa 16.–19.6.

Turnaus on pelattu kerran aiemmin elokuussa 2019. Silloin voiton vei Venäjä, joka ei pääse puolustamaan mestaruuttaan. Venäjä on korvattu Indonesialla, mutta muuten osallistujalista on täysin sama kuin vuonna 2019.

Krafton ei ole kommentoinut millään tavalla hallitsevan mestarin Venäjän poisjättämistä. Venäjä on yhä yksi PUBGin kärkimaista, joten poisjättämisen voidaan olettaa johtuvan Ukrainan sodasta.

16 joukkueen turnaukseen osallistuvat muun muassa Suomi, Yhdysvallat, Etelä-Korea ja Kiina. Suomi jäi edellisellä kerralla viimeiselle sijalle. Thaimaassa pelataan vähintään puolen miljoonan dollarin palkintorahoista, mutta summa voi vielä nousta joukkorahoituksella.