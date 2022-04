ENCE eteni ESL Pro Leaguen finaaliin kaatamalla välierissä Ninjas in Pyjamasin 2–0.

Tanskalainen konkarinimi Marco ”Snappi” Pfeiffer on ENCEn pelinjohtaja.

Suomalaisen ENCE-organisaation Counter-Strike-joukkue on edennyt ESL Pro Leaguen finaaliin.

ENCE lunasti paikan liigafinaaliin 2–0-voitolla ruotsalaisesta Ninjas in Pyjamasista. ENCE voitti ensimmäisenä pelatun Nuken vakuuttavasti 16–10, mutta Ancientissa voittaja ratkesi vasta viimeisen kierroksen päätteeksi 16–14.

Eetu ”sAw” Sahan valmentama ENCE kohtaa sunnuntaina kello 18 alkavassa paras viidestä -finaalissa joko brasilialaisen FURIAn tai eurooppalaisen FaZe Clanin. Vastustaja selviää vielä lauantai-illan aikana.

ENCEn tulokset EPL:n 15. kaudella ENCE 2–1 FaZe (lohkovaihe) ENCE 2–0 Vitality (lohkovaihe) ENCE 2–0 Outsiders (lohkovaihe) ENCE 1–2 FURIA (lohkovaihe) ENCE 2–1 Sprout (lohkovaihe) ENCE 2–0 Fnatic (neljännespuolivälierä) ENCE 2–1 Movistar Riders (puolivälierä) ENCE 2–0 NiP (välierä) ENCE – Furia/FaZe (finaali) Finaali alkaa sunnuntaina 10.4. kello 18. Elisa Esports näyttää ottelun suomeksi Twitchissä

ENCEssä pelaavat Marco ”Snappi” Pfeiffer, Lotan ”Spinx” Giladi, Pawel ”dycha” Dycha, Olek ”hades” Miskiewicz ja Pavle ”maden” Bošković. Joukkuetta valmentaa Eetu ”sAw” Saha

ENCE on ollut EPL-kauden sensaatio. Joukkue aloitti kauden kuolemanlohkosta, josta etenivät lisäksi jatkoon FURIA ja FaZe. Eli siis pudotuspelikaavion toisen puolen välieräjoukkueet. Lohkossa ilman jatkopaikkaa jäivät kovat nimet Team Vitality, Outsiders (Virtus.pro) sekä Sprout.

Pudotuspeleissä ENCE on ollut hurjassa iskussa. Erityisesti on ylistetty 31-vuotiaan tanskalaisen Marco ”Snappi” Pfeifferin työskentelyä pelinjohtajana. Lotan ”Spinx” Giladi on puolestaan koko liigakauden kärkipelaajia erinomaisella 1,26 ratingilla.

ENCE pelaa ensimmäistä kertaa organisaation historiassa EPL-finaalissa. Liigamestaruus olisi organisaation CS-historian suurin voitto.

ESL Pro League on CS:n suurin ja arvostetuin liiga. Nyt huipentuva kausi on jo 15:s. Voittajajoukkue palkitaan tällä kertaa 175 000 dollarilla sekä paikalla BLAST World Final 2022 -miljoonaturnaukseen. ENCE on tienannut kaudelta vähintään 110 000 dollaria.