Conquer Gaming myi Suomen kovimman CS-lupauksen. Uutta osoitetta ei ole vielä vahvistettu, mutta Conquerin uusi CS-joukkue on sen sijaan tiedossa.

Conquer Gamingin vanha kokoonpano kuvattuna maaliskuussa. Jimi ”Jimpphat” Salo on vasemmassa reunassa.

Conquer Gaming on ilmoittanut myyneensä 15-vuotiaan Counter-Strike-pelaajan Jimi ”Jimpphat” Salon toiselle organisaatiolle.

Uutta osoitetta ei ole vielä paljastettu, mutta ostaja on todennäköisesti MOUZ, jonka akatemiajoukkueessa Salo on ollut lainalla viime viikot. MOUZ NXT on maailman paras CS-akatemia voitettuaan WePlay-akatemialiigan kaikki kolme kautta.

Jimi Salo, joka on 20-vuotiaan entisen ENCE-tähden Jere ”sergej” Salon pikkuveli, on Suomen lupaavimpia CS-pelaajia. Hänestä on povattu jo hetken aikaa Suomen seuraavaa kansainvälistä tähtinimeä CS-kentille.

Nuoren lupauksen kauppaaminen tapahtui pian Niko ”Choco” Munukan jätettyä Conquerin kokoonpanon, suomalaisorganisaation toimitusjohtaja Jyri Karvanen paljasti Twitterissä. Kahden pelaajan lähdettyä loppujoukkue (Jere ”Elfern” Nissi, Jere ”Jerppa” Määttä, Topi ”LYNXi” Kauppi) päätti yhdessä Conquerin kanssa lyödä pillit pussiin.

Conquer esitteli kuitenkin jo seuraavana päivän uuden CS-joukkueensa, johon kuuluvat Samu ”Samppa” Kylmälä, Eetu ”eDi” Astikainen, Joel ”jelo” Lentonen, Mikael ”Mikzuuu” Selander ja Jussi ”JUS6” Kivistö. Joukkue on aiemmin pelannut nimellä OmaPeli.