Rogue Legacy ja The Vanishing of Ethan Carter ovat saaneet hyvät arviot niin kriitikoilta kuin pelaajilta.

Mysteerin selvittämistä jännittävissä olosuhteissa vai luolastoseikkailua yllätyksillä? Tätä on tarjolla nyt Epic Games Storerin ilmaistarjonnassa.

Pelikauppa Epic Games Stores tarjoaa tällä viikolla pc-pelaajille Rogue Legacya ja The Vanishing of Ethan Carteria.

The Vanishing of Ethan Carter on hidastempoinen pulmapeli, jonka painostava tunnelma pitää pelaajan varpaillaan alusta loppuun. Kauhua, jännitystä ja yliluonnollisia ilmiöitä yhdistävässä dekkarissa tutkitaan Ethan Carterin katoamista.

Pelaajan tehtävä on ratkaista mysteeri etsimällä vihjeitä ja ratkomalla pulmia. Näyttävä avoimen maailman peli on kuvattu ensimmäisestä persoonasta, mikä tuo lisäjännitystä pelaamiseen. Mukaansatempaavan pelin pelaa läpi viikonlopun aikana, mutta kokemus on monella tapaa mieleenpainuva.

Pulmapeli on saanut K18-leiman väkivallan ja kiroilun takia. Metacritic-sivustolla sen arvosana on kriitikoilta hyvä 82/100 ja pelaajilta 80/100.

Rogue Legacy on tasohyppelyä ja roguelike-genreä yhdistävä 2d-luolastopeli. Pelimaailma luodaan joka kerta sattumanvaraisesti, mutta kenttä tarjoaa aina neljä välipomoa sekä vaikeamman loppuvastuksen.

Peli on vaikea, mutta kuolemisesta ei onneksi ole haittaa. Kuoleman kohdatessa pääsee yrittämään läpäisyä uudestaan jollain päähahmon lukuisista lapsista. Jokaisella hahmolla on erilaiset ominaisuudet: yksi näkee maailman mustavalkoisena, toinen osaa loihtia ja kolmas on muita nopeampi ADHD:n takia.

Metacritic-sivustolla kriitikoiden arvosana on pc-versiolle mainio 85/100. Pelaajien arvosana on 672 arvion jälkeen 79/100. Pelin ikäraja on 12.

Molemmat pelit on lunastettavissa pc:lle Epic Games Storesista torstaihin 14.4. kello 18 asti. Lunastamiseen tarvitsee ilmaisen Epic-tilin ja pelaamiseen Epic-ohjelmiston.