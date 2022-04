”Lähde pelistä ja mene tiskaamaan miehesi tiskit” – tubetähti haukkui naisen suorassa lähetyksessä

Seitsemän miljoonaa seuraajaa YouTubessa keränneen Darren ”IShowSpeed” Watkins Jr:n pelit Valorantissa ovat lopullisesti ohitse.

Yhdysvaltalainen suosikkitubettaja 19-vuotias Darren ”IShowSpeed” Watkins Jr on saanut elinikäisen pelikiellon suosittuun Valorant-peliin.

Watkins sai pelikiellon kuukausia vanhan YouTube-lähetyksensä takia, josta napattu videopätkä lähti nyt leviämään sosiaalisessa mediassa. Videolla Watkins häviää tilanteen, jonka jälkeen yksi tämän joukkuetovereista sanoo ”nuo tilanteet pitäisi voittaa”.

Watkinsilla meni kuppi nurin kommentista. Hän aloitti hervottoman huutamisen, joka vain yltyi, kun samassa joukkueessa pelaava nainen avasi suunsa.

– Mitä? Puhuuko tämä ämmä minulle? Siis nainen puhuu minulle? Puhuuko, vittu, nainen oikeasti minulle? Lähde pelistä ja mene tiskaamaan miehesi tiskit, senkin ämmä. Turpa kiinni, Watkins Jr räyhää videolla tuohtuneena.

Watkins kommentoi viraaliksi levinnyttä videota nopeasti Twitter-tilillään. Anteeksipyyntövideota on katsottu yli 2,1 miljoonaa kertaa.

Videolla tubettaja sanoo tilanteen olevan kuukausia vanha, ja hän sanoo toimineensa siinä täysin asiattomasti sekä kasvaneensa sen jälkeen. Hän sanoo päivän olleen huono, koska hän saanut katsojiltaan rasistisia viestejä sisältäviä lahjoituksia. Heti perään hän totesi, ettei se oikeuta hänen käytöstään.

– Olen nuori, erittäin nuori. Kasvan ja muutun kaikesta kokemastani. Koko sydämeni pohjasta: tuo en ole minä. Olen pahoillani, Watskin sanoo videolla.

Toimittaja Jake Luckyn lataamaa videopätkää Watkinsin lähetyksestä on katsottu reilussa vuorokaudessa uskomattomat 8,5 miljoonaa kertaa. Luckyn twiitti on saanut tuhansia kommentteja, joissa on ihmetelty pelaajan käytöstä.

– Herranjumala tämä oli vielä kamalampaa kuin kuvittelin. Tämä kaveri tarvitsee apua.

– Mitä ihmettä minä juuri todistin, twiittasi Valorant-ammattilainen Oscar ”mixwell” Cañellas Colocho.

– Olen oikeasti sanaton. Miksi ihmiset käyttäytyvät näin? Miksi sen chatti kannustaa sitä tuossa ja pitää tällaista toimintaa hauskana? Vielä on ihan helvetisti töitä tehtävänä, kommentoi suomalaisstriimaaja Aino ”aippa” Lehtimäki.

Monet tubettajan fanit ovat kuitenkin ihmetelleet kohua, koska pitävät koko juttua hauskana vitsinä. Kommenteissa on myös tägätty YouTube Gamingin kumppaniohjelman päällikkö Lester Chen, joka sanoi olevansa tietoinen asiasta.

Valorantin julkaisija Riot Games on jo reagoinut suosikkipelaajan raivoamiseen. Riotin pelituottaja Sara Dadafshar kertoi Twitterissä antaneensa tubettajalle pysyvän porttikiellon Valorantin lisäksi kaikkiin muihin Riot Gamesin peleihin. Riotin muita hittipelejä ovat esimerkiksi League of Legends ja Wild Rift.

– Me emme missään nimessä halua tällaisia pelaajia yhteisöömme. Annoin tälle pelaajalle pysyvän pelikiellon Valorantiin ja muihin Riotin peleihin. Kiitos, kun nostit tästä äläkän. Tee niin jatkossakin ja ilmoittakaa häiriköistä, jotta voimme tehdä Valorantista turvallisemman, Dadafshar vastasi Luckyn twiittiin.

Watkinsin suosio on kasvanut huimasti alkuvuoden ajan: tammi-maaliskuun aikana hän sai YouTube-kanavalleen yli kolme miljoonaa uutta tilaajaa. Tällä hetkellä hänen kanavallaan on seitsemän miljoonaa tilaajaa.