Valko-Venäjällä perustettu pelijätti lähtee Venäjältä ja Valko-Venäjältä: ”Odotamme merkittäviä tappioita”

Wargaming sulkee toimistonsa Minskissä ja hylkää Pietarissa sijaitsevan studionsa.

Wargamingin tunnetuin peli on World of Tanks, jossa soditaan erilaisilla tankeilla.

Erityisesti World of Tanks -pelistä tunnettu peliyhtiö Wargaming Group Limited jättää Venäjän ja Valko-Venäjän.

Yhtiö on tehnyt ”strategisen arvioinnin maailmanlaajuisesta liiketoiminnastaan” ja päättänyt olla harjoittamatta liiketoimintaa Venäjällä tai Valko-Venäjällä. Syy on Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Wargaming on siirtänyt suosikkipeliensä toiminnan molemmissa maissa Lesta Studiolle. Se kuului aiemmin Wargamingille, mutta yhtiön mukaan minkäänlaisia kytköksiä ei ole enää.

Wargamingin mukaan sen pelit toimivat normaaliin tapaan molemmissa maissa siirtymäkauden ajan. Yhtiö ei kommentoinut peliensä siirtymäajan jälkeistä tulevaisuutta.

– Yhtiö ei hyödy tästä prosessista tänään tai jatkossakaan. Päinvastoin, odotamme kärsivämme merkittäviä tappioita tämän päätöksen välittömänä seurauksena, Wargamingin verkkosivuilla julkaistussa kirjoituksessa todetaan.

Wargaming on perustettu vuonna 1998 Minskissä, Valko-Venäjällä, mutta vuonna 2011 sen pääkonttori siirrettiin Kyprokselle. Yhtiön pitkäaikainen toimisto Minskissä suljetaan nyt tehdyn päätöksen seurauksena.

Minskin lisäksi yhtiöllä ei ole enää jatkossa toimistoa Pietarissa, sillä se jää irrottautuneelle Lesta Studiosille.

Yhtiön verkkosivujen mukaan sillä on maailmalla yli 20 toimistoa, joissa työskentelee yhteensä yli 5500 työntekijää. Toimistoja on muun muassa Kiovassa, Berliinissä, Kööpenhaminassa, Sydneyssä ja Chicagossa.

Wargaming toimi aikansa myös Suomessa. Yhtiö osti helsinkiläisen Boomlagoon-mobiilipelistudion vuonna 2016. Nimensä Wargaming Helsingiksi muuttanut suomalaisstudio kehitti World of Tanksista mobiilipeliversion, josta ei kuitenkaan tullut hittiä.

Sittemmin Wargaming Helsinki osallistui itse emopelin kehittämiseen. Studio suljettiin kuitenkin vuonna 2019.

Wargaming tunnetaan World of Tanksin lisäksi World of Warshipsista, World of Blitzistä ja World of Warplanesista. Ne kaikki ovat ilmaisia reaaliaikaisia nettisotapelejä, joissa rahat tehdään erilaisilla mikromaksuilla.

Yhtiön päätös lähteä Venäjältä ja Valko-Venäjältä on merkittävä, kun huomioidaan sen suosikipelin World of Tanksin pelaajamäärät alueittain. Wot-Newsin mukaan pääosa tankkipelin pelaajista pelaa Venäjän palvelimilla.

World of Tanks -pelin aktiivisten pc-pelaajien määrä servereittäin (8.–14.2.) Venäjä: 2 581 085 Eurooppa: 721 490 Pohjois-Amerikka: 130 550 Kaakkois-Aasia: 101 450 Sivuston keräämä data ei ole pelijulkaisijan vahvistama. Virhemarginaaliksi ilmoitetaan viisi prosenttia. Lähde: Wot-news

Wargaming otti jo heti helmikuussa kantaa Venäjän hyökkäyksiin, kun luova johtaja Sergei Burkatovski sai potkut osoitettuaan tukensa sodalle. Wargamingin tiedotteessa todettiin Burkatovskilla ja yhtiöllä olevan aivan eri näkemys tilanteesta Ukrainassa.