Maailman paras CS-joukkue erotti venäläiset akatemiastaan

Na’Vi antoi potkut kolmelle lupaavalle pelaajalle.

Na’Vin nykyisessä CS-kokoonpanossa (kuvassa) on kaksi akatemiasta noussutta pelaajaa, Ilja ”Perfecto” Zalutski ja Valeri ”b1t” Vakhovski.

Viime kesästä asti Counter-Striken maailmanlistojen kärkipaikkoja pitävä ukrainalainen Natus Vincere on erottanut venäläispelaajat akatemiajoukkueistaan. Na’Vi kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Organisaatio linjasi maaliskuussa, että Venäjän hyökkäyksen takia Venäjälle veronsa maksavilla ei ole tulevaisuutta Na’Vissa. Nyt organisaatio on ryhtynyt toimeen.

– Kaikille pelaajillemme tarjotaan mahdollisuus muuttaa toiseen maahan, jotta he voivat jatkaa pelaamista Na’Vissa. Se on tosin iso ongelma akatemioillemme, joissa on nuoria pelaajia, joten emme pakota ketään tekemään päätöstä. Nyt keskitymme ukrainalaispelaajiin, Na’Vin edustaja kommentoi ratkaisua.

Na’Villa on kaksi akatemiajoukkuetta, Youth ja Junior, joista on nyt erotettu kolme alaikäistä venäläispelaajaa.

Ukrainalaisorganisaation 2,5 vuotta toiminnassa ollutta CS-akatemiaa pidetään yhtenä maailman parhaimpana.

Sen kautta CS:n terävimpään kärkeen ovat ponnistaneet muun muassa Na’Vi-pelaajat Ilja ”Perfecto” Zalutski, Valeri ”b1t” Vakhovski sekä G2 Esportsissa nykyisin pelaava Ilja ”m0NESY” Osipov. Zalutski ja Osipov ovat venäläisiä.

Junior-akatemiaan tällä hetkellä kuuluva ukrainalainen Daniil ”headtr1ck” Valitov pelaa parhaillaan Na’Vin kanssa ESL Pro Leagueta, jossa hän tuuraa koronaan sairastunutta Kirill ”Boombl4” Mikhailovia.

Na’Vin Junior-joukkueeseen kuuluu toistaiseksi neljä ukrainalaispelaajaa ja Youthiin kolme. Seurajoukkueessa on kaksi ukrainalaista ja kolme venäläistä, joiden jatko organisaatiossa selviää lähiaikoina.