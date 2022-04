IS käy läpi tuoretta videopeliantia ja nostaa esiin valioyksilöt. Laatua piisaa useasta lajityypistä ja moneen makuun.

Huhtikuun pelitärpit koostuvat avoimen Tokion tutkimisesta, moniulotteisesta strategiasta ja koskettavasta kerronnasta. Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, on pian 30 vuotta täyttävän sarjan paras peli.

Ghostwire: Tokyo

Ghostwire: Tokyo on harvinainen ison budjetin peli vapaassa maailmassa: se on henkilökohtainen ja rajoja venyttävä. Sen ohella Tokion tutkiminen ja siellä liikkuminen innostavat kymmeniä tunteja.

(Kehittäjä: Tango Gameworks. Saatavilla: Pc, PS5, tulossa Xbox Series. Pegi 12.)

Jos ensivaikutelma olisi kaikki kaikessa, Ghostwire: Tokyo tuskin olisi tässä. Niin tavanomaiselta AAA-tason eli miljoonabudjetin perusvarmalta toimintaseikkailulta se tuntuu. Alun haparoivat tunnit koostuvat lajissa moneen kertaan nähdystä kamppailusta, hiiviskelystä ja tönköistä kentistä.

Mutta sitten peli löytää itsensä, pääsee vauhtiin eikä katso taakse. Eteen aukeaa poikkeuksellisen kiinnostava ja kaunis Tokioon sijoittuva pelimaailma, jota tutkitaan vapaasti omaan tahtiin. Alue on autio ja hyytävä. Idea on kukistaa vihollisia oudoilla käsimerkeillä ja vapauttaa vangittuja sieluja.

Bussipysäkeiltä, paloportailta ja parvekkeilta kiivetään ja pompitaan jopa pilvenpiirtäjien päälle. Kaupungin yllä sitten liidellään yliluonnollisesti katolta toiselle. Sarjakuvamainen liikkuminen ja toimintakohtaukset sekä näyttävät että tuntuvat upeilta.

Kaiken kruunaa japanilaisuus, sillä kokonaisuutta hallitsee sekä maan nykyinen että mennyt kulttuuri. Moderniin suurkaupunkiin sulautuvat monet maan perinteet, uskomukset ja taruolennot. Kiehtovan kokonaisuuden teemat haastavat puolestaan pohtimaan identiteetin ja elämän merkitystä.

Triangle Strategy

Retrotyyliset pikselihahmot sekoittuvat Triangle Strategy -pelissä tunnelmalliseen 3d-grafiikaan ja näyttäviin tehosteisiin. Lisäksi hahmoista nähdään erillistä, kauniisti käsinpiirrettyä kuvataidetta.

(Square Enix, Artdink. Switch. Pegi 12.)

Nyt on turha antaa pelin vaisun ja vähäpätöisen nimen hämätä. Vaikka Triangle Strategy saattaa kuulostaa tusinatavaralta, se on kaikkea muuta. Kyseessä on strategiaroolipelien näkemyksellinen, monisäkeinen ja huoliteltu huipputeos.

Peli koostuu kolmesta osiosta: tarinajaksoista, ympäristön tutkimisesta ja kamppailukohtauksista. Arvokkaan hitaasti rytmitetty, kookas kokonaisuus antaa näistä jokaiselle suuren painoarvon – joskus tunneiksi kerrallaan.

Ja kaikki niistä ovat hyviä, tosin kiihkeimmillään pelaaminen on strategiaosiossa. Silloin vaaditaan malttia ja taktista silmää, kun vastuulla on joukkojen siirtely vuoropohjaisesti shakkinappuloiden tapaan. Haastetta ja palkitsevuuden tunnetta riittää läpi pitkän pelin.

Kaikkinensa erinomainen Triangle Strategy tarjoaa syvällistä pelimekaniikkaa, mutta vilpittömän inhimilliset hahmot kohottavat kokonaisuuden uudelle tasolle. Kun hahmoista ja niiden kohtaloista välittää aidosti, ne eivät enää olekaan pelkkiä pelinappuloita pöydällä.

A Memoir Blue

Hennossa tarinapelissä huippu-urheilija sukeltaa vaikeisiin muistoihin ja näkee itsensä jälleen lapsena. Kaksi aikakautta erottaa toisistaan 3d-grafiikan ja perinteisen piirrosanimaation avulla.

(Cloisters Interactive. Pc, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 7.)

Videopelin käsitellessä vakavia teemoja hyvä ratkaisu voi olla pitää muu sisältö yksinkertaisena. Kun pelaaminen itsessään ei haasta, arvokkaalla aihepiirillä on mahdollisuus tavoittaa kenet tahansa, ei vain vannoutuneita pelaajia. Juuri näin tarinapeli A Memoir Blue toimii.

Tässä on peli, jota kuka tahansa osaa pelata. Tarkoitus on lähinnä vain painella kursorilla ruudulla näkyviä asioita ja esineitä. Etenemiseen ei jumiudu vahingossakaan. Mutta muuten peli tarjoaa ajateltavaa ja koskettaa.

A Memoir Blue avaa monelta kantilta lapsuuden merkitystä, vanhemmuuden haasteita ja muistojen painolastia. Tarina kertoo uimarista, joka on lajissaan maailman kärkeä. Menestys tuntuu kuitenkin naisesta toissijaiselta, kun mieli vie menneeseen ja aikaan yksinhuoltajaäidin kanssa.

Utuiset muistot aukeavat vedenalaisissa kohtauksissa, joissa pienen lapsen eletty arki ja todellisuus hiljalleen paljastuvat. Peli ei missään vaiheessa paasaa eikä väännä rautalangasta. Taustavire on aina toiveikas, ja tulevaisuudessa siintää uusi ja rakastava ymmärrys.

Kirby and the Forgotten Land

Kirby and the Forgotten Land on upea tasoloikkapeli, joka huokuu huoliteltua antia ja hyvää huumoria. Kimuranteissa kentissä voi muuttua milloin miksikin, vaikkapa pinkiksi ilmapuhuriksi.

(HAL Laboratory, Nintendo. Switch. Pegi 3.)

Tässä ei ole pelkästään yksi alkuvuoden parhaista peleistä. Kyseessä on myös yksi viime aikojen suurimmista yllätyksistä. Kirby-tasohyppelysarjan synnystä tulee nimittäin kuluneeksi ensi kuussa 30 vuotta. Sitä määrittää leikkisyys ja lähestyttävyys, mutta yhtä lailla Marion varjossa eläminen.

Ratkiriemukas Kirby and the Forgotten Land on tapaus, joka viimeinkin muuttaa kaavan. Koko perheen peli on niin ansiokas – sarjansa paran osa – että sen myötä suloinen vaaleanpunainen pallerohahmo Kirby tepastelee jo Marion tuntumaan.

Tässä on myös ensimmäinen kerta, kun Kirby siirtyy kolmiulotteiseen tasoloikkaan. Ja homma toimii hienosti: ohjaus on luontevaa, grafiikka näyttävää ja kentät pitkiä ja kekseliäitä. Yllättävintä on, että mukana on sarjasta poiketen aitoa haastetta.

Kirbyn tunnusomainen muuntautuminen on entistä moninaisempaa. Vihollisia imemällä saa niiden kyvyt, kuten miekkailun, luistelun tai tulensyöksemisen. Mutta tämä ei jää tähän, sillä nyt Kirby voi tempaista sisäänsä vaikka kokonaisen henkilöauton, jolloin lähdetäänkin sivuluisussa kurvailemaan.