60 euron pelihelmi on hetken ilmainen – ota talteen ja saat pitää sen pysyvästi

Epic Games Store tarjoaa Warhammer-klassikon lisäksi toimintaseikkailupeli City of Brassia.

Pelikauppa Epic Games Store tarjoaa tällä hetkellä ilmaiseksi pc-pelaajille peräti kahta peliä: Total War: Warhammeria ja City of Brassia.

Peleistä tunnetumpi on vuonna 2016 julkaistu Total War: Warhammer, jonka myyntihinta eri nettikaupoissa on vielä vuosienkin jälkeen 60 euroa. Pelin ikäraja on K16.

Fantasiamaailmaan sijoittuvassa strategiapelissä taistellaan suurilla joukoilla samalla kun rakennetaan imperiumia. Hahmovalikoima on laaja: mukana on niin velhoja, kääpiöitä, örkkejä kuin myös suurikokoisia hirviöitä.

Total War: Warhammerissa on sekä vuoropohjaista pelaamista että reaaliaikaisia taisteluita. Yksinpelin lisäksi peliä voi pelata kaverin kanssa tai netissä muita vastaan.

Toteutus on onnistunut, sillä Metacritic-sivustolla kriitikot ovat antaneet pelille 86/100 pistettä, pelaajien arvosana on himpun heikompi (74/100). Kehuttu peli on saanut jatko-osat vuosina 2017 ja 2022.

Total War: Warhammerissa yhdistyvät perinteinen strategiapelisarja ja Warhammer-universumi.

Epicin viikon toinen ilmaispeli on ensimmäisen persoonan toimintaseikkailu City of Brass, jonka tapahtumat sijoittuvat arabimaassa sijaitsevaan unohdettuun kaupunkiin. Sen keskellä on aarre, jota vartioi kuolleiden armeija.

Niin sanottuun roguelike-genreen sijoittuvan ja vuonna 2018 julkaistun pelin normaalihinta on 15 euroa. Metacritissä kriitikoiden arvosana on 69/100 ja pelaajien 41/100. City of Brassin ikäraja on 12.

City of Brassissa pahiksia piestään käyttäen miekkaa, jousipyssyä ja piiskaa.

Pelien lunastamiseen tarvitaan maksuton Epic-tili ja pelaamiseen Epic-ohjelmisto Windowsille. Pelit on lunastettavissa torstaihin 7.4. kello 18 asti.

