Pelaavalla isoäidillä on kuusi lasta, yhdeksän lapsenlasta ja viisi lapsenlapsenlasta. Ajanvietteenä hän striimaa Twitch-palveluun, jossa hän piti myös synttärinsä.

WowGrandma78:n Twitch-nimessä on tämän suosikkipeli, isoäitiys sekä hänen silloinen ikänsä. Hän ei ole kahteen vuoteen jättänyt yhtään striimiä tekemättä.

Twitch-striimaaja WowGrandma78 viettää edelleen ikimuistoista syntymäpäivää, jota hän on juhlistanut jo kaksi viikkoa. World of Warcraft -peliä aktiivisesti pelaava isoäiti täytti 80 vuotta 17. maaliskuuta.

Syntymäpäivänään arizonalainen isoäiti aloitti striimimaratonin eli subathonin, jossa muun muassa maksulliset kanavatilaukset ja lahjoitukset pitkittävät lähetystä. Internet otti tilaisuudesta ilon irti.

Isoäidin lähetyksen ääreen päätyivät vain reilu tunti aloittamisesta tunnetut striimaajat Jack ”CouRage” Dunlop ja Tyler ”Trainwrecks” Faraz Niknam. Dunlop ihastui lähetykseen ja teki 200 kanavatilauksen lahjoituksen. Dunlop maksoi tilauksista vajaat tuhat dollaria.

Niknam lahjoitti niin ikään kanavatilauksia, mutta se oli vasta alkua. Hän pitkitti striimiä yli 150 tunnilla lahjoittaen kertaheitolla 10 000 dollaria. Näin ollen puolentoista tunnin striimaamisen jälkeen kellossa oli jäljellä 220 tuntia eli yhdeksän päivää.

Kaksi viikkoa aloittamisesta striimi on yhä käynnissä, mutta loppu alkaa häämöttää. Kellossa on uutisen julkaisuhetkellä jäljellä hieman alle kahdeksan tuntia, mutta katsojien innostuessa aika voi vielä lisääntyä.

Striimimaratonin aikana WowGrandma78 on nukkunut normaalisti, mutta pitänyt lähetyksensä jatkuvasti käynnissä. Koneelta poissa ollessaan lähetyksessä on näytetty diashow’ta tämän elämästä.

Lähetyksellään WowGrandma78 on tienannut myös hurjan tilin. Hän on saanut tähän mennessä 148 502 bittiä (noin 1300 €), 2600 tilaajaa (vähintään 5200 €, sillä halvin tilaus maksaa 4 € ja Twitch-kumppanit saavat summasta vähintään puolet) ja lahjoituksina hieman alle 10 000 euroa.

Amazonin omistama Twitch on suosituimpia livestriimauspalveluita, ja se tunnetaan ennen kaikkea pelilähetyksistä. Nykyisin siellä on kuitenkin paljon muutakin sisältöä, kuten kokkailua ja visailua.

WoWittava isoäiti aloitti striimaamisen Twitchissä 20.1.2020. Hän on sen jälkeen striimannut joka ikinen päivä. Paikallista aikaa yleensä kello kymmeneltä illalla alkavat lähetykset kestävät parista tunnista jopa kymmeneen.

Twitchissä hänellä on jo yli 50 000 seuraajaa. Lähetyksiä seuraa käytännössä aina muutama sata katsojaa. Isoäiti kertoo Twitch-sivullaan lähetyschatin olevan turvapaikka, jossa ei hyväksytä hölmöilyä.

Esittelytekstissään isoäiti kertoo olevansa leski, jolla on kuusi lasta, yhdeksän lapsenlasta ja viisi lapsenlapsenlasta. Kotona seuraa pitää Zoey-koira.

” ”Toivon että pelaaminen estää minulle kehittymästä Alzheimeria, koska kun raidaan, minun pitää olla valppaana.”

Isoäidin pelivalinta on massiivinen fantasianettiroolipeli World of Warcraft, jota hän on pelannut jo 17 vuotta. Hän pelaa Alliancen puolella druidilla.

Iäkäs striimaaja on pitänyt oikean nimensä salassa, mutta hänen tiedetään asuvan Arizonassa, Yhdysvalloissa. Hän on myös kieltäytynyt monista haastatteluista, mutta kertonut ajanvietteestään esimerkiksi Growing Bolder -sivustolle.

– Tykkään olla ihmisten kanssa, joten otan ystävyyssuhteeni pelissä vakavasti. Muiden ihmisten kanssa työskentely on se, mitä teen mieluiten. Rakastan ystäviäni, WowGrandma78 sanoi sivustolle.

Hän kuuluu WoW-kiltaan, joka suorittaa pelissä olevia raideja eli luolastohaasteita isolla porukalla. Siihen liittyen hänellä on yksi iso toive koskien tulevaisuuttaan.

– Toivon että pelaaminen estää minua saamasta Alzheimeria, koska kun raidaan, minun pitää olla valppaana. Olen välillä nyt jo hitaampi kuin muut, mutta skarppaan ja teen parhaani pysyäkseni muiden mukana.

Isoäiti huomauttaa haastattelussa pelaamisen olevan monelle turvapaikka, jossa saa olla juuri sellainen kun on elämäntilanteesta huolimatta. Pelaaminen on myös hieno tapa pitää yhteyttä muihin.

– Meitä ei ole luotu olemaan eristyksissä. Tarvitsemme muita ihmisiä, ja mielestäni pelit ovat antaneet mahdollisuuden pitää yhteyttä ainutlaatuisella tavalla, hän kommentoi pelaamisen vaikutusta koronapandemian aikana.

WowGrandma78 esitteli Twitterissä uuden WoW-ratsunsa: