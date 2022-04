Housemarquella pyyhkii hyvin ja yhtiö voi keskittyä yksinomaan peleihin.

Suomalaisen Housemarquen kehittämä Returnal on yksi Suomen pelihistorian suurimmista ja parhaaksi arvostelluista peleistä. Se julkaistiin viime keväänä yksinoikeudella PlayStation 5:lle.

Kesällä 2021 Returnalin kerrottiin myyneen jo yli puoli miljoonaa kappaletta. PlayStation on sen jälkeen pantannut tuoreempia lukuja, joita ei paljasta myöskään Housemarquen markkinointipäällikkö Mikael Haveri.

– Kun numerot pääsevät tiettyyn vaiheeseen, niin Sony jakaa niitä, jos jakaa. Se ei ole meistä kiinni.

Haveri on työskennellyt Housemarquella lähes yhdeksän vuotta. Viimeisen vuoden aikana suomalaisfirma on julkaissut suurimman pelinsä ja myyty Sonylle.

Returnal on ollut Housemarquen historian suurin projekti ja ensimmäinen niin sanottu AAA-peli eli näyttävä miljoonaluokan satsaus. Hiljattain julkaistiin ilmainen Ascension-laajennus, joka lisää pelin co-op-paritilan sekä haastetta tarjoavan loputtoman Tower of Sisyphus -tornin.

Ascension esiteltiin aivan yllättäen maaliskuun alussa. Vieläkö peli saa jollain tapaa jatkoa? Haveri ei kommentoi, mutta avaa yleisellä tasolla Returnalin merkitystä suomalaisstudiolle.

– Returnal oli meille iso harppaus indiepeleistä AAA:n suuntaan. Siinä on nähtävissä meidän kaikkien aiempien pelien opit. Sitten kun kerrotaan seuraavista askelista, niin se on kenties hyvin samansuuntaista kuin mitä nyt on nähty. Returnalilla korkattiin tavallaan Housemarquen uusi aikakausi.

Huhtikuun 7. päivä pidetyssä Bafta-gaalassa Returnal putsasi pöydän voittaen peräti neljä palkintoa. Vuoden pelin lisäksi palkinnot tulivat parhaasta äänisaavutuksesta, musiikista ja pääroolista (Jane Perry roolistaan Selenenä).

PS5-hitin julkaisun jälkeen moni asia on muuttunut vuonna 1995 perustetulla Housemarquella. Suomalaisfirma on nykyään esimerkiksi Sonyn omistuksessa. Kaupasta ilmoitettiin juhannuksen 2021 jälkeen.

Housemarque oli tehnyt Sonyn kanssa tiivistä yhteistyötä jo 13 vuotta ennen yrityskauppaa. Suomalaisfirma on aina tehnyt pelit omista ideoistaan ja omalla tavallaan.

Housemarque on yhä suomalainen firma, jossa toimitaan samalla tavalla kuin ennen yrityskauppaakin. Yrityskauppa on enimmäkseen näkynyt budjetissa, Haveri kertoo.

– Totta kai on vähän enemmän resursseja kasvaa. Pystytään tekemään töitä niin, ettei tarvitse olla jatkuvasti myymässä tai miettiä, mitkä ovat firman ongelmat juuri nyt. Voidaan rauhassa keskittyä pelien tekemiseen, kun ei tarvitse jatkuvasti miettiä, että onko se kassa punaisella.

– Mahdollisuus ottaa suora yhteys muihin Sonylle kuuluviin studioihin ja kysyä apua, että miten he vaikka toteuttaisivat jonkun asian. Eli suora yhteys alan huippujengin inboxiin, avaa yhtä isoa muutosta Housemarquen pelisuunnittelija Henri Markus.

Henri Markus on Housemarquen pelisuunnittelija. Sony-kaupan seurauksena apua ja mielipiteitä saa aiempaa helpommin ”alan huippujengiltä”.

Yhtiöllä on tällä hetkellä reilut 90 työntekijää. Viimeisen vuoden aikana on palkattu noin kymmenen uutta työntekijää. Erityisesti HR-puolelle on tehty palkkauksia, koska töitä on tehty paljon etänä ja ihmisten jaksaminen huolestuttaa.

– Ollaan tunnistettu sellaisia osa-alueita, joissa oli ylikuormitettu porukkaa Returnalin kehitysvaiheessa. Meillä on ollut esimerkiksi hyvin pieni suunnittelijatiimi, jota ollaan ihan lähiaikoina kasvatettu, Markus kertoo.

– Työntekijöiden jaksaminen, hyvinvointi ja tarpeet ovat meille firman näkökulmasta tärkeitä asioita ja suhtaudumme niihin hyvin vakavasti. Laitetaan ensin talo kuntoon ja sitten voi miettiä, että miten laajennetaan, Haveri lisää perään.

Housemarquen seuraavasta projektista ei ole vielä tietoa tai huhuja. Haverin mukaan tulevista tuotteista kuullaan sitten kun on sen aika, mutta rekryn puolella on useampi paikka avoinna, hän vinkkaa.

– Etsitään myös tällä hetkellä uutta, entistä suurempaa toimistotilaa. Konttori on sijainnut Helsingissä jo 27 vuotta, joten eiköhän me pysytä täällä, Markus avaa vielä lopuksi yhtiön tulevaa.