Suomessa tehtiin PlayStation-hitti, jossa pelaajaa ei pidetä kädestä – siitä seurasi hyviä asioita

Suomi-hitti Returnal sai juuri ilmaisen lisäosan, joka mahdollistaa kaverin kanssa pelaamisen tai itsensä haastamisen niin sanotussa tornissa.

Returnal on suomalaisen Housemarquen kehittämä menestyspeli.

Suomalaisen pelitalo Housemarquen kehittämä avaruusseikkailupeli Returnal täyttää pian vuoden.

Vain PlayStation 5:lle julkaistu Returnal oli vuonna 1995 perustetun yhtiön ensimmäinen AAA-teos. Kirjainyhdistelmää nimitystä käytetään odotetuista, korkealaatuisista miljoonabudjetin peleistä.

Housemarquen AAA-avaus oli kaikin puolin onnistunut: Returnal on yksi PS5:n kehutuimmista peleistä, joka on kahminut palkintoja kansainvälisesti.

– Saatiin tehdä se peli, jota lähdettiin tekemään. Tyytyväisenä sitä katsoo yhä! Etenkin ihmisten vastaanotto on ollut sydäntä lämmittävää. Sonyn talliin siirtyminen taas antoi uutta energiaa jatkokehittämiseen, pelisuunnittelija Henri Markus kertaa studion kuulumisia julkaisun jälkeiseltä ajalta.

Housemarqueta Returnal opetti muun muassa luottamaan entistä enemmän omaan tekemiseen, ammattitaitoon ja visioon. Pelitalolle uusista asioista onnistuivat erityisesti tarinankerronta ja pelimaailman luominen, kertoo markkinointijohtaja Mikael Haveri.

Mikael Haveri on Housemarquen markkinointijohtaja. Suomalaisfirman ensimmäinen AAA-peli oli napakymppi.

Returnal on kolmannen persoonan räiskintä-avaruusseikkailu, jossa maailma muuttuu aina pelaajan kuollessa. Peli on saanut erityisesti kehuja mekaniikoistaan, tarinankerronnastaan sekä haastavuudestaan. Se on monella tapaa epätyypillinen AAA-peli, mutta varsinkin vaikeustason osalta.

– Emme halunneet pitää pelaajia koko ajan kiinni kädestä. Voiton tunne tulee useasti siitä, että käy läpi sen oppimisprosessin. Balansointi on aina haastavaa, mutta melkein vuosi julkaisun jälkeen moni pelaaja osaa jo asiat niin hyvin, että kaipaavat lisähaastetta, johon vastataan osittain tällä uudella DLC:llä, Haveri kertoo.

DLC:llä Haveri viittaa maaliskuun lopulla julkaistuun ilmaiseen Ascension-laajennukseen. Se lisäsi peliin mahdollisuuden pelata kaverin kanssa sekä loputtoman Tower of Sisyphus -tornin, jossa pelaaja pyrkii pysymään mahdollisimman pitkään elossa ja keräämään kovan pistemäärän.

– Julkaisun jälkeen seurattiin vähän pelin vastaanottoa, sitten pidettiin kesälomat ja syksyllä alkoi co-opin ja tornin työstäminen, Markus kertoo lisäosan kehitysaikataulusta.

Pelimekaniikkojen takia Tower of Sisyphus antoi kehittäjille mahdollisuuden ruuvata vaikeustasoon liittyviä säätimiä entistä tiukemmalle. Tornin avulla pystytään myös tuomaan entistä paremmin esille pelin monipuoliset vastustajat.

– Halusimme tutkia, miten pitkälle pelaaja voidaan puskea ja haastaa. Tai millaisia työkaluja voimme tarjota heille resursseina, mutta jättää pelaajien päätettäväksi, miten käyttää niitä parhaalla tavalla, Markus avaa tornin toteutusta.

Henri Markus työskentelee Housemarquella pelisuunnittelijana. ”Haastava” on hyvä sana kuvailemaan Returnalia, sillä peli ei pitele pelaajaa kädestä kiinni. Kuolemilta on vaikea välttyä.

Torniin tuo haastetta ja uudelleenpelattavaa myös pistelaskuri. Parhaiden pisteet ovat nähtävillä suoraan pelissä: ykkössijalla olevan pistesaldo on noin 190 miljoonan tuntumassa.

– Meidän kehittäjien piste-ennätys rikottiin alle 12 tunnissa, minkä jälkeen piste-ennätys oli jo 120 miljoonaa. Teki mieli nousta seisomaan ja taputtaa. Se on ihana katsoa, kun joku osaa pelata sitä peliä, Markus kertoo."

Pistelaskuri mahdollistaa myös viihdemuotoiset kilpa- tai näytösturnaukset, mutta sellaisista ei Housemarquella ole suunnitelmia. Yhtiö on kuitenkin valmis sponsoroimaan, jos joku haluaa sellaiset järjestää, Haveri sanoo yhteydenottoja odotellen.

Tältä näyttää loputon Tower of Sisyphus:

Ascension julkaistiin monien yllätykseksi ilmaisena, vaikka se on ominaisuuksiltaan melkoinen paketti. Haverin mukaan päätökseen päädyttiin osittain Sonyn antaman datan pohjalta. Returnal on kuitenkin erikoistuote, Haveri muistuttaa.

– Tässä oli tarkoitus antaa vähän sitä samaa, mutta myös lisäarvoa niille, jotka ovat tämän ostaneet kaupasta ja liittyneet yhteisöömme. Halusimme sitouttaa pelaajakuntaa entisestään ja että kaikilla on mahdollisuus pelata kaverin kanssa tai yrittää saada huippupisteitä tornissa, Haveri taustoittaa Ascensionin julkaisua.

Returnalin maailma muuttuu jokaisen kuoleman myötä.

Returnal oli yksi vuoden 2021 pelitapauksista, mistä kertovat myös lukuisat palkinnot. Muun muassa pelialan ”Oscareista” eli Dice Awardsista tuli kaksi palkintoa (äänisuunnittelu ja paras alkuperäismusiikki), Haveri kertoo ylpeänä.

Tulevassa Bafta-gaalassa suomalaispelillä on peräti yhdeksän ehdokkuutta, mikä on kaikista eniten. Returnal on ehdolla muun muassa parhaaksi peliksi, parhaasta pelisuunnittelusta, narratiivista ja alkuperäisideasta. Gaala järjestetään 7. huhtikuuta.