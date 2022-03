Sony ei tuo uutuuspelejään tilauspalvelunsa maksaville asiakkaille heti julkaisun yhteydessä toisin kuin Xbox.

PlayStation Plus- ja Now-palvelut yhdistyvät kesällä. Uusi tilauspalvelu kantaa nimeä PlayStation Plus, mutta tilausvaihtoehtoja on peräti kolme.

PlayStation yhdistää PlayStation Plus- ja PlayStation Now -tilauspalvelunsa uudeksi palveluksi, joka kantaa nimeä PlayStation Plus.

Nykyinen PS Plus -palvelu sisältää pilvitallennustilaa, kuukausittain lunastettavat etupelit, pääsyn nettimoninpeleihin ja jäsenalennuksia. PS Now taas on yhtiön suoratoistopalvelu, jonka katalogista voi striimata tai ladata pelejä.

Uudistettu PlayStation Plus yhdistää molemmat, mutta on lisäksi jaettu kolmeen tilausluokkaan: Essential, Extra sekä Premium. Paketeista kallein sisältää jopa 700 peliä, joista osa on vanhempien PlayStation-konsoleiden pelejä, mutta mukana on myös uusia hittejä.

Pelilistan sisällöstä vain hyvin pieni osa on toistaiseksi tiedossa. PlayStation 4:n ja 5:n hiteistä pakettiin kuuluvat ainakin Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sekä Suomi-hitti Returnal. Valikoimaa päivitetään säännöllisesti.

FAKTA Tällaisia ovat uudet PlayStation Plus -paketit Essential (8,99€/kk): Kaksi ilmaista etupeliä kuukausittain, pilvitallennustilaa, pääsyn nettimoninpeleihin ja alennuksia. Extra (13,99€/kk): Kaikki mitä kuuluu Essentialiin sekä jopa 400 ladattavaa PS4/PS5-peliä. Premium (16,99€/kk): Kaikki mitä kuuluu Essentialiin ja Extraan sekä mahdollisuus kokeilla pelejä aikarajoituksin sekä pelata aiempien PlayStation-konsoleiden pelejä (jopa 340 peliä). Paketit on saatavilla myös vuosimaksulla, jolloin kokonaishinta on pienempi kuin kuukausimaksulla. Nykyiset PS Now -tilaajat päivitetään automaattisesti Premium-jäseniksi muutoksen yhteydessä. Plus-tilaajat jatkavat Essential-asiakkaina. Tilauspalvelua koskevat muutokset tehdään vaiheittain kesäkuusta 2022 eteenpäin. Muutokset tapahtuvat vuoden 2022 loppuun mennessä.

PlayStationin uutista palveluiden yhdistämisestä on odotettu jo useampi kuukausi. Spartacus-koodinimellä työstetystä kokonaisuudesta povattiin haastajaa Microsoftin Game Passille, mutta palveluilla on yksi huomattava ero Xboxin eduksi.

Game Pass sisältää heti julkaisupäivänä pääsyn Microsoftin julkaisemiin peleihin, kuten vaikka viime vuoden Halo Infiniteen ja Forza Horizon 5:een, ilman minkäänlaista lisämaksua. Kallein Game Pass -tilaus (13 €/kk) sisältää lisäksi Xbox Goldin ja EA Play -tilauspalvelun.

PlayStation-pelaajien on turha odottaa uutuuspelejä heti julkaisussa PlayStation Plussaan, kertoo PlayStationin toimitusjohtaja Jim Ryan GamesIndustrylle.bizille. Ryanin mukaan uutuuspelien lisääminen heti palveluun ei sovi nykyiseen bisnesmalliin ja pelien laatu laskisi. Hän kuitenkin muistutti asioiden voivan muuttua nopeasti, kuten pelialalla on tapana.

Lue lisää: 20+18 miljoonaa pelaajaa – Microsoft teki jotain oikein

Lue lisää: Karut luvut: Xbox saa todella kylmää kyytiä Japanissa

Keskinäisessä vertailussa PlayStation johtaa tällä hetkellä selvästi Xboxia. PlayStation Plussalla on 48 miljoonaa maksavaa asiakasta ja Game Passilla 25 miljoonaa. Game Pass on kasvanut viime vuosina erittäin kovalla vauhdilla

Xboxin takana on Microsoft, jonka jättimäinen kassa mahdollistaa tilauspalvelun myymisen jopa tappiolla markkinaosuuden kasvattamiseksi.

PlayStation tuskin saa tilauspalvelumuutoksellaan huomattavia määriä uusia tilaajia, mutta nykyisistä Plus-asiakkaista monet saattavat nostaa tilaustaan Extra- tai Premium-luokkaan, jolloin Sonyn kassaan kilahtaisi enemmän euroja vuositasolla.