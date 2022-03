Yhdysvaltalaispelaaja palkittiin hölmöilystä elinikäisellä pelikiellolla, minkä lisäksi hän tienasi joukkueelleen potkut yliopistoliigasta.

Videota pelaajan huijaamisesta on katsottu Twitterissä jo 2,1 miljoonaa kertaa.

Call of Duty: Vanguard -kilpapelaaja ”Kenji” jäi kesken turnauksen kiinni huijaamisesta, mutta varsin hämmentävällä tavalla. Hän nimittäin striimasi huijaamisensa suorana Twitchiin.

Yhdysvaltalaispelaaja oli asetellut lähetykseensä kameran kuvaamaan näyttöään, koska halusi näyttää pelaavansa puhtaat jauhot pussissa. Lopputulos oli kuitenkin jotain ihan muuta, sillä pelaajan käyttämä huijausohjelma näkyi selvästi monitorilla ja lähetyksessä.

Kenji käytti pelatessaan eräänlaista wallhackia, ESP:tä. Videolla on nähtävillä, miten vastustajat näkyvät seinien läpi neliöinä. Videota pelaajan huijaamisesta on katsottu alle vuorokaudessa jo uskomattomat 2,1 miljoonaa kertaa.

Kenjin huijaaminen paljastui, kun hänelle 2vs2-turnauksessa hävinnyt pari sai vinkin pelaajan striimistä. Sieltä napattu video huijaamisesta lähti nopeasti leviämään Twitterissä.

Kenji, jonka oikea nimi tai ikä ei ole tiedossa, opiskelee Grand Canyonin kristillisessä yliopistossa. Hän edusti koulun esports-joukkuetta, GCU:ta, josta hänet on hyllytetty tutkinnan ajaksi.

Sekä GCU-joukkue sekä Kenji on lisäksi potkittu pois yliopistojen omasta Call of Duty -liigasta (CCL) sekä Checkmate Gaming -turnausalustalta. Kenji sai molempiin elinikäisen pelikiellon. Lisäksi Kenjin neljä joukkuetoveria saivat pelikiellon CCL:ään, mutta he saavat palata kilpailemaan kauden 2023 alkaessa kuten myös GCU.