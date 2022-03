Esports-jätillä tiukka linja: Venäjälle veroja maksavat muuttakoot, vaihtoehtona potkut

Na’Vin linjaus koskee kumppaneita, työntekijöitä sekä myös pelaajia.

Na’Vin CS-joukkueen tunnetuin nimi on ukrainalainen supertähti Aleksandr ”s1mple” Kostyliev.

Ukrainalainen esports-jätti Natus Vincere on tehnyt tiukan linjauksen Venäjän hyökkäyksen takia, kertoo organisaation toimitusjohtaja Yevhen Zolotarov Washington Postille.

– Emme aio työskennellä ihmisten kanssa, jotka asuvat Venäjällä ja maksavat veronsa sinne. Meillä on paljon venäläisiä, jotka ovat pelanneet Na’Vissa vuosia, ja he ymmärtävät kaiken Venäjän tv:ssä näytetyn olevan paskapuhetta, Zolotarov kertoo WP:lle.

Zolotarovin mukaan organisaation pelaajat ymmärtävät tilanteen vietettyään paljon aikaa Ukrainassa, jossa sijaitsevat Na’Vin toimistot ja harjoitustilat. Linjauksen takia Na’Vi on valmis auttamaan halukkaita venäläispelaajiaan muuttamaan pois Venäjältä.

WP kysyi Zolotarovilta erikseen Na’Vin Counter-Strike-joukkueesta, joka on ollut heinäkuusta asti HLTV.orgin maailmanlistan ykkönen. Kokoonpanoon kuuluu kaksi ukrainalaista ja kolme venäläistä.

– Toivon, että jatkamme samalla kokoonpanolla ja Venäjällä olevat pelaajamme muuttavat muualle.

NaVilla on palkkalistoillaan huomattava määrä venäläispelaajia: CS-joukkueessa 3, CS-akatemiassa 2, Dota 2:ssa 1, Valorantissa 4, Apex Legendsissä 1, Mobile Legendsissä 4, PUBG Mobilessa 4, Free Firessa 3, Brawl Starsissa 2, Wild Riftissä 1 ja Warzonessa 1.

Zolotarov uskoo tärkeimpien kokoonpanojen pysyvän samoina, mutta ainakin joistain mobiilipeleistä tullaan luopumaan. Vielä lopettamisuutisia ei ole kerrottu.

Na’Vi on Venäjän hyökkäyksen takia lopettanut yhteistyönsä Venäjällä toimivien yritysten kanssa. Sopimukset on purettu esports-monitoimija Esforcen sekä venäläispankin Tinkoffin kanssa.

– Tinkoffilla työskentelevät ovat mahtavia tyyppejä, eivätkä he tue näitä tapahtumia, mutta emme voi enää työskennellä venäläisten kanssa. Kukaan, joka maksaa siellä veroja, ei ole kumppanimme, työntekijämme tai pelaajamme.

Ukrainalaisorganisaatio, joka on yksi esportsin tunnetuimmista nimistä, on ensimmäisestä hyökkäyspäivästä asti ollut aktiivisesti esillä somessa. Na’Vin perustajiin kuuluva Alexander ”ZeroGravity” Kohanovski on esimerkiksi auttanut ukrainalaisia parhaansa mukaan keskellä kaaosta.

– Esports ei ole enää entisellään. Maailma ei tule olemaan sama. Jokainen päättää itse, millainen se tulee olemaan. Älä ole hiljaa, Na’Vin Twitter-tili twiittasi 26.2.