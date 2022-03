Hittipeli joutui hyökkäyksen kohteeksi – nurin jo kolme päivää

Among Us ei toimi palvelunestohyökkäysten takia Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa, pelijulkaisija kertoo Twitterissä.

Among Us on murhamysteeripeli, jossa pelaajat yrittävät löytää murhaajan tai murhaajat.

Vuoden 2020 yllätyshittipeli Among Us on ollut jo kolme päivää pelikelvoton Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa palvelunestohyökkäysten takia.

Among Usin Twitter-tili twiittasi torstain ja perjantain välisenä yönä pelin olevan ”sabotoinnin kohteena”.

– Jonkun piti oikeasti DDoSsata meidät työpäivän päätteeksi? Kello on viisi päivällä ja haluan nokosille, tämä on niin törkeää, tilin ylläpitäjä twiittaili ironiseen sävyyn.

Tilin mukaan Euroopan ja Pohjois-Amerikan pelipalvelimet ovat poissa käytöstä, kunnes tilanteeseen löytyy ratkaisu. Uutisen julkaisuhetkellä tili ei ole kertonut ilouutisesta koskien pelien toimivuutta, mutta Twitter-tilin nimen perään on lisätty lause ”ehkä serverit ovat nyt ok?”.

Indiehitti Among Usista tuli koronapandemian aikana todellinen megapeli, jolla oli analytiikkayhtiön SuperDatan mukaan vuoden 2020 lopulla peräti puoli miljardia aktiivista kuukausipelaajaa, kertoo Gamerant.

Murhamysteeripelissä on 4–15 pelaajaa, joista 1–3 arvotaan murhaajiksi. He yrittävät lahdata muut pelaajat jäämättä kiinni.

Kierrosten aikana pelaajat suorittavat erilaisia minitehtäviä, murhaajat taas yrittävät olla saamatta muiden huomiota samalla kun listivät pelaajia. Kierroksen päätteeksi on aina äänestys, jolloin murhaaja tai vaikka viaton pelaaja voi saada potkut pelistä.

Peliasetelman takia murhaajilta vaaditaan huomaamattomuutta, sujuvaa valehtelua ja törkeitä peliliikkeitä. Viattomilta pelaajilta taas päättelykykyä ja hyvää muistia muiden liikkeistä. Among Us on todellinen seurapeli, sillä epäilyistä voi keskustella pelaajien välisen chatin avulla. Muutaman euron hintaisen murhamysteeripelin ikäraja on 7.

Peli on mukaelma muun muassa Mafioso- ja Verewolf-nimellä tunnetusta seurapelistä, jonka pelaaminen ei edellytä erillisiä pelivälineitä.