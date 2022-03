18 päivää ja 1121 yritystä – Joona Laineen kilta on maailman paras WoWissa

Joona Laineen edustama Echo-kilta voitti arvostetun WFR-nopeuskisan 2,5 viikon pelaamisen jälkeen.

Joona ”fragi” Laine on pelannut World of Warcraftin lisäksi ammatikseen Overwatchia. Hän edusti Overwatch Leaguessa muun muassa Philadelphia Fusion -joukkuetta vuosina 2017–19.

World of Warcraftin paras kilta on toista kertaa peräkkäin eurooppalainen Echo, johon kuuluu turkulainen Joona ”fragi” Laine.

Mestaruus ratkottiin Race to World First (RWF) -nopeuskisalla, jossa killat eli joukkueet yrittävät läpäistä mahdollisimman nopeasti uusimman sisältöpäivityksen (Sepulcher of the First Ones) vaikeimmalla vaikeustasolla. Pelikielellä puhutaan raidaamisesta.

Echo voitti himoitun tittelin viikonloppuna 18. kisapäivänä. RWF koostui 11 pomosta, joista Laineen kilta onnistui tappamaan viimeisen eli The Jailerin vasta 277 yrityksen jälkeen. Kaiken kaikkiaan Echo tarvitsi 1121 yritystä tappaakseen kaikki pomot, kertoo Warcraft Logs.

Riemu repesi, kun voitto varmistui:

Echo ja Laine voittivat myös edellisen WFR-kisan, joka käytiin heinä–elokuussa 2021. Laine kertoi silloin IS:lle, mitä maailman parhaassa killassa pelaaminen vaatii ja tarkoittaa.

– Kyllä tähän menee aikaa sen verran, että olisi aika vaikeaa, ellei mahdotonta, tehdä täysipäiväisesti töitä ja kilpailla samaan aikaan WoWissa. Jos haluaa tehdä jotain kunnolla, niin siihen pitää mielestäni keskittyä täysillä, Laine tuumasi kesällä.

WoWin kehittäjä Blizzard Entertainment ei tue kisaa rahallisesti, joten Echo tai pelaajat eivät kuitanneet voitosta suuria summia. Mainetta ja kunniaa tuli roppakaupalla, josta on erityisesti apua sponsorien etsimisessä seuraavaa kisaa varten.

The Jailer -pomo vaati Echolta peräti 277 yritystä.

Nyt päättynyt nykymuotoinen RWF oli kisahistorian pitkäkestoisin. Blizzard oli tällä kertaa virittänyt pomotaistelujen vaikeuden tappiin asti, sillä kisa venähti lähes kolme viikkoa kestäväksi. Kesällä RWF läpäistiin alle viikossa.

RWF:ssä pelipäivät vaativat huippukilloilla vähintään 12 tunnin pelimaratoneja. Raidaamiseen tarvitaan 20 henkilön tiimi, joten monet pelaajat käyttävät lomapäiviään voidakseen pelata läpi kisan.

Laine twiittasi voiton jälkeen, ettei ollut täysin tyytyväinen suoritukseensa, mutta oli luonnollisesti iloinen voitosta. Hän huomautti myös RWF:n vaativan omistautumisen alkavan hiljalleen lähteä käsistä, oli kyse sitten pelaajista, killoista tai niitä tukevista organisaatioista.

Echon ykkösvastustaja Team Liquid lopetti pelaamisen kesken viimeisen pomotaistelun, koska pelaajat olivat loppuunpalaneita pitkistä pelipäivistä.

Liquidin tähtinimen Max ”Maximum” Smithin mukaan joukkueen henkinen jaksaminen ja univaje alkoivat käydä liian kovaksi jo reilun puolentoista viikon jälkeen. Pelaajat lensivät sunnuntaina koteihinsa, josta he jatkavat pelaamista maanantaina.

– Tässä on selvästi parannettavaa, jos Blizzard aikoo tehdä tämän uusiksi, Smith kommentoi pelijätin päätöstä nostaa pomotaisteluiden vaativuutta ja vaikeustasoa.

Echo on uutisen kirjoitushetkellä yhä ainoa kilta koko maailmassa, joka on saanut kukistettua kaikki pomot.

Echon video The Jailerin kaatamisesta: