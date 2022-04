Pelihuijarit voi jakaa neljään ryhmään – niistä suurin on myös ikävin

Asiantuntijat jakoivat myös vinkkejä, miten huijariryhmiä vastaan voisi yrittää taistella.

Wallhack on suosittu huijaustapa monissa räiskintäpeleissä. Silloin vastustajat näkee seinien ja muiden läpi. Kuvituskuva Counter-Strike: Global Offensivesta.

Huijaaminen on nettipelien ikuisuusongelma, johon tuskin koskaan keksitään pomminvarmaa ratkaisua. Peliyhtiöt jatkavat kuitenkin sinnikkäästi taistelua päivästä toiseen.

Huijarit on jaettavissa neljään ryhmään, kertoivat GDC-konferensissa huijauksenestoyhtiön Byfron Technologiesin perustajat Clint Sereday ja Nemanja Mulasmajic, uutisoi puhetta seurannut Axios.

Rahantekijät kehittävät ja/tai myyvät huijausohjelmia. Mulasmajicin mukaan heitä vastaan voi taistella parhaiten oikeustoimilla, koska rosvot ajattelevat ensisijaisesti rahaa.

Sisältöhuijarit haluavat päästä käsiksi pelissä olevaan maksulliseen tai lukittuun sisältöön käyttämättä rahaa tai aikaa. Asiantuntijoiden mukaan helpoin tapa puuttua tähän on laittaa sisältöä kohtuullisen ja saavutettavan työmäärän taakse.

Mainetta jahtaavat huijaavat puolestaan pelinsä kilpatilassa tai jopa palkintorahaa tarjoavissa esports-turnauksissa. Tämän ryhmän kohdalla peliyhtiöiden pitäisi ottaa käyttöön kovemmat ja näkyvämmät rangaistukset. Silloin viesti menisi paremmin perille: huijaaminen ei ole ok.

– He huijaavat, jos uskovat kiinni jäädessään pääsevänsä kuitenkin pälkähästä, Sereday muistutti.

CS:GO on yksi suosituista pc-räiskinnöistä, jossa huijarit ovat olleet ongelma pian jo 10 vuotta.

Kaikkein yleisimpään huijariryhmään kuuluvat he, joille huijaaminen ja muiden pelien pilaaminen on osa pelikokemusta. Heitä voi torjua antamalla muun muassa pelikieltoa, joka on sidottu esimerkiksi pelitilissä olevaan puhelinnumeroon tai pelaajan käyttämään laitteistoon.

Hieman yllättäen asiantuntijoiden mukaan myös suora yhteydenotto huijariin voi tuoda tuloksia, sillä tämä voi avata syitä huijaamiselleen tai kertoa jotain käyttämästään huijausohjelmasta.

Huijaaminen on iso ongelma etenkin tietokonepeleissä, koska huijausohjelmien käyttö on helpompaa tietokoneella.

Huijarit piinaavat erityisesti Call of Dutyn, Counter-Striken ja Rainbow Sixin kaltaisia räiskintäpelejä. Esimerkiksi Siegessä yli 40 000 pelaajaa on saanut pelikiellon viimeisen puolen vuoden aikana.

Huijarit ovat ongelma myös kilpapelaamisessa, jossa yritetään usein päästä käsiksi palkintorahoihin huijaamalla.