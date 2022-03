Daniel ”DDK” Kapadia ja Sean Gares löysivät nopeasti uusia töitä.

Daniel Kapadia (vasemmalla) ja Sean Gares vahvistavat vaikeuksissa olleen 100 Thievesin Valorant-joukkuetta. Kapadia on uusi GM ja Gares päävalmentaja.

Tunnetut esports-selostajat Daniel ”DDK” Kapadia ja Sean Gares ovat 100 Thievesin Valorant-joukkueen uusi GM ja päävalmentaja.

Heikosti odotuksiin nähden pärjännyt 100 Thieves antaa kaksikolle vapaat kädet nostaa Valorant-joukkue maailman eliitin joukkoon. 100 Thieves jäi vuoden ensimmäisen kansainvälisen huipputurnauksen ulkopuolelle, eikä ole muutenkaan juhlinut isoja voittoja.

100 Thieves vahvisti Kapadian ja Garesin sopimukset pian sen jälkeen, kun molemmat olivat ilmoittaneet yllättäen lopettavansa Valorantin selostamisen. Molemmat heittivät pyyhkeen kehään jäätyään tulevan Masters-huipputurnauksen ulkopuolelle.

Riot Gamesin päätös jättää palkkaamatta kaksi suosikkinimeä on ihmetyttänyt tähtiselostajien lisäksi faneja. Kapadia ja Gares työskentelivät muun muassa vuoden 2021 lopulla pelatussa MM-turnauksessa.

Entinen Counter-Strike-tähti Gares kertoi jääneensä suosiostaan huolimatta ilman Riotin työtarjouksia. Hän tarjoutui jopa selostamaan Masters-turnauksen ilmaiseksi, mutta edes se ei kelvannut Riotille. Työtilanteen takia hän päätyi lopettamaan selostushommat.

Kapadia sanoi suoraan Mastersin ulkopuolelle jäämisen vaikuttaneen lopettamispäätökseen. Kapadia selosti yhdeksän vuoden ajan Valorantin lisäksi muun muassa CS:ää ja Quakea.

– Kuukausia kestäneiden neuvotteluiden päätteeksi Riot ja minä emme päässeet sopimukseen siitä, että työskentelisimme kumppaneina.

Kapadia selostaa viimeistä kertaa parhaillaan pelattavissa Ameirkan VCT-pudotuspeleissä ja tulevassa Game Changers -turnauksessa.

100 Thievesin Valorant-joukkueeseen kuuluvat tällä hetkellä Spencer ”Hiko” Martin, Peter ”Asuna” Mazuryk, Ethan ”Ethan” Arnold sekä lainapelaajat Sean ”bang” Bezerra ja Noah ”jcStani” Smith. Kokoonpanoon odotetaan muutoksia nopealla aikataululla uusien tähtihankintojen myötä.

Yhdysvaltalainen 100 Thieves on nykyisin yksi esportsin suurimmista nimistä. Sen on perustanut entinen Call of Duty -ammattilainen Matthew ”Nadeshot” Haag. Organisaatioon ovat sijoittaneet muun muassa Drake ja Scooter Braun.