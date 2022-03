Psykologinen kauhupeli on vielä hetken ilmainen – maksaa normaalisti 30 €

In Sound Mind on lunastettavissa Epic Games Storesista ilmaiseksi torstaihin 24.3. kello 17 asti.

In Sound Mindin ikäraja on 12.

Epic Games Store tarjoaa pc-pelaajille ilmaiseksi kauhupeliä In Sound Mindia, joka on julkaistu syksyllä 2021.

Ensimmäisen persoonan psykologisessa kauhupelissä pelaajan pitää ratkaista pulmatehtäviä, läpäistä pomotaisteluja ja selvitä kamppailuista oman mielen sisällä. Kauhupelin ikäraja on 12 vuotta.

Metacritic-arvostelusivustolla kriitikoiden arvosana on 18 arvion jälkeen 75/100. 22 pelaajan keskiarvosana on taas 82/100. Steamissa taas arvioita on 812 ja arvosana ”ylivoimaisen myönteinen”, joka on paras mahdollinen palvelussa.

Arvioissa on kehuttu muun muassa pelin tunnelmaa, mekaniikkoja ja soundtrackia. Pelin ensimmäistä osiota on kutsuttu perinteiseksi kauhupeliksi, mutta jälkimmäinen on enemmän psykologinen trilleri.

– Jos tykkäät kauhusta tai psykologisista trillereistä, sinun on pakko pelata tämä, sanoo eräs Steam-arvioija.

In Sound Mindin lunastamiseen tarvitaan maksuton Epic-tili ja pelaamiseen Epic-ohjelmisto Windowsille. Normaalisti 30 euroa maksava peli on lunastettavissa torstaihin 24.3. kello 17 asti.