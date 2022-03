Jimi ”Jimpphat” Saloa on povattu jo hetken aikaa Suomen seuraavaksi CS-tähdeksi.

Jimi ”Jimpphat” Salo (vasemmassa reunassa) on pelannut viime kuukaudet suomalaisessa Conquer Gamingissa. Nyt superlupaus pääsee näyttämään taitojaan ainakin muutaman ottelun ajaksi kansainväliseen MOUZ NXT:hen.

15-vuotias Jimi ”Jimpphat” Salo pelaa ainakin toistaiseksi MOUZ NXT -akatemiajoukkueen viidentenä pelaajana. Salon pelipaikka on normaalisti suomalaisessa Conquer Gamingissa.

Salo täyttää eurooppalaisorganisaation akatemiajoukkueen kokoonpanossa Jon ”JDC” de Castron jättämän aukon. De Castro nostettiin viikonloppuna MOUZin pääjoukkueeseen, josta penkitettiin yllättäen veteraaninimi Nathan ”NBK-” Schmitt.

Kolmesti peräkkäin WePlay-akatemialiigan voittanut MOUZ NXT on maailman paras akatemiajoukkue. HLTV.orgin maailmanlistalla se on tällä hetkellä sijalla 48. Aiemmin vain suomalaisjoukkueissa pelanneelle Salolle kyseessä on siis todellinen näytön paikka muiden huippulupausten rinnalla.

MOUZ NXT Dorian ”xertioN⁠” Berman (Israel)

Kamil ”siuhy⁠” Szkaradek (Puola)

Hubert ”szejn⁠” Światły (Puola)

Miłosz ”⁠mhL⁠"” Knasiak (Puola)

Jimi ”Jimpphat⁠” Salo (Suomi) sijaispelaaja

Tobias ”⁠TOBIZ⁠” Theo (Tanska) valmentaja

Suomalaislupaus on jo pelannut ensimmäisen ottelunsa MOUZ NXT:n kanssa: Akatemiajoukkue voitti tiistaina Pinnacle Cup III -turnauksessa GamerLegionin 2–0. Salo kirjasi ottelussa itselleen 28 tappoa, kuoli 25 kertaa ja sai ratingin 1,04.

HLTV.orgin mukaan Salo pelaa joukkueen kanssa seuraavissakin Pinnacle Cupin otteluissa sekä tulevassa Omen WGR European Challengessa (24.–27.3.).

JIMI Salo, joka on 20-vuotiaan entisen ENCE-tähden Jere ”sergej” Salon pikkuveli, on Suomen lupaavimpia CS-pelaajia. Hänestä on viimeiset kaksi vuotta povattu Suomen seuraavaa kansainvälistä CS-tähteä.

15-vuotias superlupaus on naputellut turnauksesta toiseen kovia numeroita, jotka eivät ole jääneet huomaamatta maailmallakaan, kuten nyt tarjotusta tilaisuudesta voidaan päätellä.

Lue lisää: Onko Jimi Salo, 15, Suomen seuraava CS-tähti? Seuraa isoveljensä jalanjälkiä

Conquer Gamingin perustaja ja toimitusjohtaja Jyri Karvanen kertoo Ilta-Sanomille Salolla olevan voimassa oleva sopimus, jossa on määritelty ulosostohinta.

– Sanoin hänelle että jos haluaa kokeilla, niin totta kai menee. En halua viedä pelaajalta mahdollisuutta, jos sellainen tulee. Siinä jää hyvä fiilis molemmille, Karvanen kertoo.

Salo ei ole ensimmäinen Conquer-pelaaja, joka on mennyt kokeilemaan pelaamista toiseen joukkueeseen kesken kaiken. Alkuvuodesta Ville ”myltsi” Vilkman kokeili Enterprise-joukkueessa, johon 17-vuotias myytiin myöhemmin.

Conquer pelasi tiistai-iltana eSM-liigassa normaalisti Salon kanssa. Conquerin seuraava ottelu on keskiviikkona kello 20 NLG:tä vastaan ESEA Advancedin pudotuspeleissä. Salo on myös ilmoitettu tähän otteluun osana Conquerin kokoonpanoa.