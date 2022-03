CS-tähti sähläsi keittäessään perunoita – ”Hän lähti kotoa ambulanssilla”

Fredrik ”REZ” Sternerin tapaturma sattui kesken ruoanlaiton.

Fredrik ”REZ” Sterner on Ninjas in Pyjamasin tähtipelaajia.

Ruotsalainen Counter-Strike-tähti Fredrik ”REZ” Sterner joutui maanantaina yllättäen pikavisiitille sairaalaan, kun hän onnistui saamaan kiehuvaa vettä päällensä kesken perunoiden keittämisen.

Asian toi ilmi Sternerin tyttöystävä, joka twiittasi asiasta myöhään maanantai-iltana.

– [Hän] lähti juuri kotoa ambulanssin kyydillä jaloissa olevien palovammojen takia. Olen niin surullinen, koska hän keitti meille perunoita. Yleisesti hän voi hyvin, eivätkä hänen kätensä saaneet osumaa. Mutta hänen jaloistaan puuttuu paljon ihoa, Rydstedt twiittasi.

24-vuotias Sterner kertoi itse asiasta Instagram-tarinassaan myöhään 21.3. Ensiksi hän jakoi kuvan, jossa makaa ambulanssissa. Hetkeä myöhemmin hän julkaisi selfien, jonka yhteyteen kirjoitti olevansa ok, mutta saaneensa kiehuvaa vettä päälleen.

Tiistaina hän vahvisti toistamiseen olevansa kunnossa ja pystyvänsä kävelemään. Hän kuitenkin sanoi kokemuksen olleen yksi hänen elämänsä kivuliaimmista.

Sternerillä on hetki aikaa parannella vammojaan, sillä hänen joukkueensa Ninjas in Pyjamasin seuraava ottelu on reilun kahden viikon kuluttua. NiP pelaa 4. huhtikuuta alkavalla viikolla ESL Pro Leaguen pudotuspeleissä, joissa ruotsalaisjoukkue pääsi suoraan puolivälieriin voitettuaan A-lohkon.

Sterner oli NiPin selvästi paras pelaaja lohkovaiheessa, jossa ruotsalaisjoukkue voitti neljä ottelua ja hävisi vain yhden. Sterner on tällä hetkellä koko lohkovaiheen toiseksi paras pelaaja 1,27 ratingilla.