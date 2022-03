The Witcherin seuraava osa on kehitteillä, kertoo CD Projekt RED.

Geralt Rivialainen on Noituri-sarjan päähahmo. Toistaiseksi ei ole tietoa nähdäänkö hänet myös kehitteillä olevassa Witcher 4:ssä.

Puolalainen pelitalo CD Projekt RED on ilmoittanut arvostetun The Witcher -pelisarjan saavan jatkoa.

– Meillä on ilo ilmoittaa, että The Witcher -pelisarjan seuraava osa on parhaillaan kehitteillä, mikä käynnistää uuden saagan pelisarjassa, yhtiö kirjoittaa sivuillaan.

Peliä kehitetään yhtiön oman REDengine-pelimoottorin sijaan Epic Gamesin maineikkaan Unreal Enginen viidennellä versiolla. Yhtiöt ovat aloittaneet monivuotisen teknologiapohjaisen yhteistyön, mutta tuleva Witcher ei silti ole Epic Games Storesin yksinoikeuspeli pc:llä.

Neljännestä Witcher-pelin sisällöstä ei toistaiseksi tiedetä juuri mitään, ei edes mahdollista julkaisuajankohtaa. Pelistä ei ollut edes huhuja ennen yllätysjulkistusta edes kunnolla huhuja.

Pelisarjan kolmen ensimmäisen osan päähenkilö oli Geralt Rivialainen, mutta kiusoittelukuvan ja ”uuden saagan” perusteella neljännessä osassa saatetaan hyvinkin nähdä uusi päähahmo.

Vuonna 2015 julkaistu ja yli 30 miljoonaa myynyt The Witcher 3: Wild Hunt on yksi kaikkien aikojen parhaimmaksi arvosteltuja pelejä, joka pokkasi lukuisia vuoden peli -palkintoja. Metacritic-palvelussa sen arvosana on kriitikoilta 92/100 ja pelaajilta 91/100.

Witcher-pelit perustuvat suosittuun puolalaiseen fantasiakirjasarjaan Noituriin, josta on tehty myös kehuttu Netflix-sarja.

CD Projekt REDin edellinen suurpeli oli Cyberpunk 2077, jonka julkaisu oli täysi katastrofi eri alustoja vaivanneiden suorituskykyongelmien takia. Peliä on julkaisun jälkeen päivitetty ja korjattu moneen otteeseen, joten nykyisin se on jo odotetussa pelikunnossa.

Pelaajaraivosta huolimatta 10.12.2020 julkaistu peli myi ennakkotilaukset mukaan laskien 13,7 miljoonaa kappaletta vuoden 2020 aikana.

