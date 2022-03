Kova väite: Diego Maradona -kortit poistetaan Fifasta

Diego Maradona on hyllytetty pelistä toistaiseksi tekijänoikeuksiin liittyen, kertoo tunnettu Fifa-aiheinen Twitter-tili.

Diego Maradona menehtyi 60-vuotiaana marraskuussa 2020. Ikoni on ollut jo vuosien ajan näyttävästi mukana Fifa-pelisarjassa, jossa hänet voi hankkia unelmajoukkueeseensa. Kuva vuodelta 2008.

FUT Sheriff -niminen Twitter-tili kertoo EA Sportsin keskeyttäneen jalkapallolegenda Diego Maradonan korttien jakelun Fifa-pelin FUT-pelitilassa.

EA Sports ei ole kommentoinut väitettä.

FUT eli Fifa Ultimate Team on nettipelitila, jossa kootaan oma joukkue nykyisistä ja entisistä jalkapalloilijoista. Maradona on yksi legendoista, jonka pelaajakortin on voinut hankkia joukkueeseensa. Maradona-kortit ovat pelin parhaimmasta päästä.

Nyt Maradona-kortteja ei voi kuitenkaan enää avata pakoista tai saada haasteiden kautta. Kortteja voi ostaa kuitenkin vielä pelin kauppapaikalta. Kortin omistajilla ei ole myöskään syytä paniikkiin, sillä korttia tuskin poistetaan pelistä täysin.

Tilin mukaan Maradona-korttien hyllytys johtuu tekijänoikeuskiistasta. EA on aikoinaan sopinut Maradonan nimen ja kuvan käytöstä tämän ex-managerin ja ystävän Stefano Cecin kanssa, mutta hänellä ei välttämättä ollut oikeuksia tehdä sopimusta.

Maradonan perheen lakimies vei asian oikeuteen viime vuonna. Marraskuussa 2021 uutisoitiin Argentiinan liittovaltion tuomari päättäneen Maradona-brändin käyttöoikeuksien kuuluvan jalkapallolegendan lakimiehen Matías Morlan omistamalle Sattvica-yhtiölle.

Tuomari määräsi EA:n poistamaan Maradonan peleistään ja mainonnastaan, mutta amerikkalainen peliyhtiö ei ole pitänyt kiirettä asian kanssa. Asian käsittely on yhä kesken, joten Maradonan mukana olo syksyllä julkaistavassa uudessa Fifa-pelissä on vielä epäselvää.

Kaikkien aikojen jalkapalloilijoihin kuuluva Maradona kuoli 60-vuotiaana marraskuussa 2020.