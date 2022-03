Fortniteen raju muutos – pelin ehkä tunnetuin ominaisuus poistettiin

Rakentaminen on poistettu osasta Fortniten pelitiloista ainakin toistaiseksi.

Fortnite on yhä äärimmäisen suosittu, vaikka pelaajamäärät ovat laskeneet kultavuodesta, joka oli 2018.

Fortniten kolmannen jakson toinen kausi alkoi viikonloppuna. Resistance-päivitys toi mukanaan ison muutoksen, sillä rakentaminen on poistettu yleisimmästä pelitilasta.

Rakentaminen on ollut alusta asti mukana Fortnitessa, joten muutos on yllättävä ja merkittävä. Uniikki ominaisuus on suorastaan yksi Fortniten peruspilareista. Pelissä pystyy rakentamaan erilaisia asioita, kuten taloja tai yksittäisiä seiniä, joiden takana voi olla piilossa tulitaistelulta tai pitää vastustajaa silmällä.

Rakentamisen ollessa poissa käytöstä pelaajat ovat saaneet suojakilven (overshieldin), joka kestää 50 pisteen edestä vahinkoa. Vasta kilven hajottua pelaaja alkaa vasta menettämään suojaansa ja elämäpisteitään.

Epic Games ei ole kertonut, kauanko rakentaminen on poissa käytöstä. Juuri alkanut kausi päättyy vasta kesäkuun alussa, mutta huhujen mukaan ominaisuus palautettaisiin jo heti huhtikuun alussa.

Tunnetun Fortnite-twiittaajan iFireMonkeyn mukaan ominaisuutta ei ole kuitenkaan poistettu kilpapelitilasta tai Arena-, Team Rumble- ja Creative Island -pelitiloista.

Uusi kausi toi myös lukuisia muita muutoksia ja uudistuksia. Hahmot liikkuvat nyt nopeammin sekä kävellessä että juostessa. Pelaaja pystyy jatkossa myös kiipeämään esimerkiksi matalien seinien yli.

Uutena aseena lisättiin puolestaan combat SMG ja striker burst rifle. Lisäksi monet aseet, kuten thermal scoped revolver ja drum shotgun, on tuotu takaisin holvista.

Uuden taistelupassin ostajat voivat puolestaan hankkia pelihahmoksi Marvel-elokuvista tutun Doctor Strangen ja Prowlerin.

Fortnite on yhä yksi netin suosituimmista peleistä, mutta sen parhaat päivät ovat selvästi takana päin. Peli oli vuonna 2018 maailmanlaajuinen sensaatio, joka villitsi varsinkin lapsia ympäri maailmaa ja teki tanssimisesta siistin jutun monelle nuorelle.

