Gran Turismo 7:n yli vuorokauden kestänyt käyttökatko suututti pelaajat.

Maaliskuun alussa julkaistu Gran Turismo 7 on saanut suositulla Metacritic-arvostelusivustolla historiallisen huonot arviot käyttäjiltä.

Pelaajien antama arvosana sivustolla on 5332 arvion jälkeen todella heikko 20/100. Vertailun vuoksi kriitikoiden arvosana on 108 arvostelun jälkeen mainio 87/100.

Video Games Chroniclen mukaan GT7 on PlayStationin omistamien studioiden kaikkien aikojen huonoiten arvosteltu peli. Aiemmin kyseenalainen kunnia kuului PS4:n World of Warriors -pelille, jonka käyttäjiltä saama arvosana on 29/100.

GT7:n surkean arvosanan selittää viime torstaina alkanut yllättävä käyttökatko, joka kesti lopulta yli 30 tuntia. Pelissä ei voinut katkon aikana pelata esimerkiksi nettikisoja tai edetä uratilassa, koska molemmat on sidottu pelin verkkotoimintoihin.

Pitkä katko johtui päivityksessä olleesta virheestä, jonka korjaaminen vaati kokonaan uuden päivityksen. Peli alkoi toimia normaaliin tapaan vasta perjantai-iltana. Polyphony Digital tai Sony eivät korvanneet käyttökatkoa mitenkään pelaajille.

Lue lisää: PS5:n ykkösnyrkki Gran Turismo 7 oli nurin yli vuorokauden – pelaajat rankaisivat omalla tavallaan

Käyttäjät purkivat pettymystään antamalla palautetta somessa ja Metacriticissä. Negatiivisissa arvioissa haukutaan pelin jatkuvia mikromaksuehdotuksia, hidasta rahankeräystä sekä kehittäjien päätöksestä sitoa uratila osaksi verkkotoimintoja ilman kunnon perusteluja.

– Peli vaatii jatkuvan nettiyhteyden yksinpeliin, mutta palvelimet ovat jatkuvasti alhaalla ylläpidon takia, kirjoitti eräs nolla pistettä antanut käyttäjä.

– Päivityksessä 1.07 vähennettiin puolella suurimpia rahapalkkioita, jotta pelaajat kääntyisivät mikromaksujen puoleen. Hävetkää.

– Jatkuvan verkkoyhteyden vaatiminen on väärin ja mikromaksut ovat hullut. He jopa päivittivät pelin, jotta pelaajat ansaitsisivat vähemmän [pelirahaa].

Ilta-Sanomien arviossa peliä kehuttiin yhdeksi kaikkien aikojen autoepeleistä, mutta pelaajien kritisoimat mikromaksut nostettiin myös esille isona miinuksena.