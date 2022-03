Grid Legends on rohkeasti erilainen ajopeli – siksi sille on paikka Gran Turismon ja Forza Horizonin välissä

Grid Legends ei ole Gran Turismon tai Forza Horizonin tavoin erinomainen ajopeli, mutta ei sitä huonoksikaan voi kutsua.

Grid Legends on ennen kaikkea hauska peli.

EA:n julkaisema ja Codemastersin kehittämä Grid Legends jäi helmikuun lopulla vähemmälle huomiolle, koska peli julkaistiin viikko ennen vuosikausia odotettua Gran Turismo 7:ää.

Julkaisuajankohta oli vähintäänkin kyseenalainen. Grid Legends olisi ehdottomasti ansainnut paikkansa parrasvaloissa. Se on ylpeästi hieman omalaatuinen kilpa-ajopeli, joka täyttää tietynlaisen aukon Gran Turismon ja Forza Horizonin välissä.

Plussat Peli on rohkeasti oma itsensä

Rata- ja autovalikoima, runsaasti pelattavaa

Sopii kaikentasoisille pelaajille

Runsaasti pelattavaa

Eliminaatiopelitila Miinukset Paikoitellen ärsyttävät konekuskit

Liian pitkitetty, tylsä tarinatila

Ajotuntuma ilman avustuksia

Liian helppo

Grid Legends on perinteinen kilpa-ajopeli, jossa siirrytään kilpailusta ja radalta toiseen muutaman kierroksen jälkeen. Pelissä on mainio kattaus erilaisia ratoja, autoja eri autoluokista sekä tarina- ja uratilat. Pelattavaa riittää ja tarjonta on monipuolinen.

Uratilassa edetään luokka kerrallaan ylemmäs kohti tehokkaampia autoja. Uusia autoja ja kisoja aukeaa tasaisin väliajoin. Kalliimpien autojen rattiin pääsee lainaamalla niitä, mutta silloin kisoista saa pienemmän palkkion.

Autoja on laidasta laitaan, kuten kuvasta näkyy. Tekoäly antaa paikoitellen huolella runtua, minkä lisäksi konekuskien autot hajoilevat yllättävän usein kesken kisojen.

Tarinatilassa pelaaja heitetään tarinatilassa ongelmissa olevan tallin kakkoskuljettajaksi, jonka pitää kisa toisensa perään saada vaadittu sija ennen kuin seuraava skaba aukeaa. Visuaalisesti näyttävä toteutus ei kuitenkaan lunasta odotuksia.

Tarina on mitäänsanomatonta C-luokan draamaa, josta ei jää käteen yhtään mitään. Yli 30 osaan jaetun tarinatilan kisat ja autot ovat kuitenkin niin erilaisia, että kyllä tarinatilan runnoo maaliin väkisin (ja skippaa loppupäässä välivideot).

Tavoitteet eivät valitettavasti skaalaudu vaikeustason perusteella, minkä takia keskivertoa parempi kuski selviää kisoista ilman kummempaa haastetta. Harmi.

Tarinatilan välivideot on kuvattu oikeilla näyttelijöillä. Lopputulos on onnistunut visuaalisesti, mutta tarina on umpisurkea.

Pelin parasta antia ovat ehdottomasti autovalikoima ja erilaiset kisamuodot, kuten oma suosikkini elimination. Siinä kaksi viimeisenä olevaa kuljettajaa putoaa puolen minuutin välein. Parempi siis painaa kaasua ja hakea ohituspaikkaa!

Autoista mainittakoon sähköformulat, joiden ajaminen on uskomattoman hauskaa. Muutenkin autojen ohjattavuuksissa on selviä eroja, mutta samaa ei voi sanoa säätilojen luomista olosuhteista. Lumella ei tarvitse jarruttaa yhtään aiemmin kun kuivalla radalla auringon paistaessa. Pöh.

Sadekisat ovat näyttäviä, mutta vesi ei vaikuta ajokokemukseen.

Ajoapuja on monipuolisesti, joten ajokokemuksesta saa muokattua itselleen sopivan oli sitten vasta-alkaja tai vähän kokeneempi kuski. Simulaattorimaista ajotuntumaa ei kuitenkaan saa syntymään edes jättämällä ajoavut pois. Ajotuntumaa kuvastavatkin parhaiten sanat hauska ja pelimäinen.

Autot kuulostavat pääpiirteittäin ihan hyvältä, eikä grafiikoissakaan ole valittamista. Bugeja, kaatumisia tai suorituskykyongelmia ei tullut vastaan parin viikon arviointijakson aikana yhtään.

22 pelaajan nettikisat ovat melkoista romurallia, mutta sopivan porukan löytyessä oikein kivaa tekemistä. Pelissä voi myös liittyä nettikisaan kesken kisan, jolloin pelaaja pääsee tietokonekuskin tilalle tämän autoon. Tällainen ominaisuus saisi olla muissakin peleissä.

Pelattavaa riittää. Kuva uratilan valikosta.

Aikoinaan kehutun Grid-sarjan viimeiset kaksi osaa ovat olleet keskinkertaisia teoksia ja Grid Legends jatkaa samalla linjalla. Pelissä ei ole oikein mitään todella huonoa, mutta ei myöskään mitään erinomaista. Kaikki on hyvin keskinkertaista.

Ja se on ihan ok. Kaikki eivät halua pelata Gran Turismon kaltaista ”todellista ajosimulaattoria” tai pyöriä Forza Horizonin upeassa avoimessa maailmassa. Grid Legends istuukin tavallaan näiden kahden pelin välimaastoon tarjoten perinteistä kisaamista hauskanpito edellä ja monipuolisella tarjonnalla.

Grid Legends on kelpo arcadekaahailu, joka ei kuitenkaan jää pitkäksi aikaa mieleen huippupelinä. Jos tykkäät ei-niin-vakavasta kilpa-ajosta ja haluat paljon ajettavaa, niin se ei ole suinkaan huono valinta. Varsinkaan jos pelin löytää alesta 30–40 eurolla.