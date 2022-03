Odotetun pelin nimestä muutettiin yksi kirjain Venäjän takia

Ukrainalaisstudio on jo aiemmin ottanut kantaa Venäjän hyökkäykseen todeten pelinkehityksen jatkuvan ”kun sota on voitettu”.

Ukrainalaisen GSC Game Worldin parhaillaan kehittämän Stalker 2 -pelin nimeä on muutettu yhdellä kirjaimella, uutisoi PC Gamer.

Pelin virallinen nimi oli aiemmin ”S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl”, mutta nyt se on Steamissa muutettu muotoon ”S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl”.

GSC Game World ei ole kommentoinut nimenmuutosta. Vanha nimi on yhä esillä mainosmateriaaleissa ja virallisella kotisivulla.

PC Gamerin mukaan kyseessä on paikannimen ukrainalaistettu kirjoitusmuoto.

Chornobyl on englantilaiseen aakkostoon translitteroitu ukrainalainen kirjoitustapa Tshernobylistä. Chernobyl vastaa venäjänkielistä kirjoitusasua. Kyrillisillä aakkosilla Tshernobyl on ukrainaksi Чорнобиль ja venäjäksi Чернобыль.

Myös ukrainan pääkaupunki Kiovasta näkee useampaa kirjoitusasua. Usein tulee vastaan englantilaistaustainen Kiev tai ukrainalainen Kyiv. Venäjän hyökkäyksen takia monet tiedotusvälineet ovat muuttaneet kaupungin kirjoitusmuotoa.

GSC Game World on keskeyttänyt Stalker 2:n kehitystyön sodan takia. Yhtiö kertoi aiemmin maaliskuussa töitä jatkettavan ”kun sota on voitettu”. Pelin julkaisupäiväksi kerrotaan Steamissa yhä 8.12.2022.

Stalker-pelisarjan ensimmäinen osa (Shadow of Chernobyl) julkaistiin vuonna 2007, minkä jälkeen se on saanut kaksi itsenäistä jatko-osaa 2008 (Clear Sky) ja 2009 (Call of Pripyat). Sarjan neljättä peliä on odotettu yli kymmenen vuotta, joten fanien odotukset ovat korkealla.

Tshernobyliin sijoittuvat ensimmäisen persoonan räiskintäkauhupelit ovat tietynlaisia kulttiklassikoita. Tulevassa Stalker 2:ssa pelaaja heitetään Thsernobylin keskelle, jossa pitäisi selviytyä kaikenlaisia vihollisia ja olioita vastaan.

Tshernobylin ydinvoimala on tällä hetkellä venäläisten hallussa.