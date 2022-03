Aki Salmisen mukaan läppäreihin halutaan nyt entistä enemmän tehoa eikä niinkään parasta mahdollista akunkestoa.

Aki Salminen on entinen ammattilaispelaaja, joka työskentelee tällä hetkellä Lenovon Suomen kuluttajaliiketoiminnan johtajana.

Pelaamisen jatkuva suosion kasvu on näkynyt myös tietokonekauppiaille, jotka ovat takoneet viime vuosina kovaa tiliä tietokoneilla, peliläppäreillä ja pelitarvikkeilla.

Lenovon Suomen kuluttajaliiketoiminnan johtaja Aki Salminen kertoo IS:lle, mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon kun suuntaa laitekaupoille ostamaan uutta pelikonetta.

Salminen neuvoo miettimään hyvin tarkkaan kokonaisbudjetin, suhteuttamaan sen omiin tarpeisiin ja ottamaan huomioon esimerkiksi liikuteltavuuden, jos vaikka matkustaa paljon.

– Budjetista 60–70 % pitäisi mennä koneeseen, 15 % näyttöön ja loput muihin tarvikkeisiin. Mieluummin hankkii hyvän kokonaisuuden kuin esimerkiksi hyvän pc:n, jossa on kiinni huono näyttö.

– Ihmisiltä unohtuu helposti tasapaino eri ominaisuuksien ja omien tarpeiden osalta. Ei esimerkiksi pohdita lainkaan kannettavaa yhtenä vaihtoehtona, vaikka niissä on menty eteenpäin hurjasti.

Vielä 2000-luvun alussa pelivälineitä, kuten hiiriä ja näppäimistöjä, valmistivat ensisijaisesti pelaamiseen keskittyneet laitevalmistajat. Nykyisin myös Lenovon, Asusin ja MSI:n kaltaisilla isoilla pc-nimillä on omat pelituotesarjansa.

– Keskikastissa erot ovat nykypäivänä pieniä, mutta halvan ja kalliin välillä on toki isoja teknisesti. Oheislaitteissa on kuitenkin enimmäkseen kyse tottumisesta ja istuvuudesta. Suosittelen rohkeasti lainaamaan laitteita kavereilta tai käymään myymälässä kokeilemassa!

Salminen työskenteli ennen Lenovoa seitsemän vuoden ajan Asuksella.

Salmisen mukaan kannettavien pelitietokoneiden myynti on kovassa kasvussa. Niissä on myös nähtävissä selkeä trendi, jonka on aiheuttanut ainakin osittain korona.

– Kannettavissa mentiin aiemmin ohuempiin malleihin ja haettiin parempaa akunkestoa, mutta nyt halutaan enemmän tehoa kotona oloa ajatellen. Viime vuonna pelikoneista meni 30 prosenttia luovalla alalla työskenteleville, jotka tekevät esimerkiksi videoita tai muuta raskasta koneella.

Valmiiksi rakennettujen pelikoneiden suosio on niin ikään kasvanut koronan aikana, koska uusien tehokkaiden näytönohjaimien saatavuus on ollut kehno. Niitä on kuitenkin ollut hyvin tarjolla valmispaketteihin, joita myös kaupitellaan aiempaa monipuolisemmin.

– Pöytäkoneisiin tarjoamme nyt mahdollisuutta valita omat osat. Tätä käytäntöä mietitään parhaillaan myös läppäreihin. Silloin saa rakennettua juuri itselleen sopivan paketin.