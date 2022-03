Mikä on sopiva määrä pelaamista lapselle? Nyt puhuu entinen huippu­pelaaja ja isä

Vanhempien tulisi olla kiinnostuneita lastensa pelaamisesta ja auttaa näitä löytämään oikeat rajat pelaamisen suhteen, sanoo Aki Salminen.

39-vuotias Aki ”Kankeli” Salminen on nykyisin Lenovon Suomen kuluttajaliiketoiminnan johtaja, mutta parikymppisenä hän kilpaili maailman huipulla Counter-Strike: Source -räiskintäpelissä.

Pelitunteja on kertynyt elämän aikana useita tuhansia tunteja. Salminen pelaa nykyään silloin kun ehtii töiden ja perhe-elämän ohessa. Nyt hän puhuu pelaamisesta vanhemman näkökulmasta.

Salminen on joutunut omassa perheessään – johon kuuluvat 9-, 11-, 12-, 14- ja 18-vuotiaat lapset – keskustelemaan säännöllisesti peliajoista. Hänen mielestään nykyisin on helppo pelata liian paljon, koska pelaaminen on kasvatettu nykynuorten DNA:han.

– Joskus on meilläkin pitänyt ihan käytännön tasolla pistää pelit kiinni ja heittää lapset pihalle. Autetaan vanhempina löytämään ne oikeat rajat. Nykyisin on onneksi paljon paremmat työkalut siihen [pelaamisen] valvontaan, Salminen kertoo IS:lle.

– Tärkeintä pelaamisen suhteen on ollut meillä se, että kaikki muut asiat ovat tasapainossa. Nukutaan tarpeeksi, koulu sujuu, ollaan ulkona ja kavereiden kanssa. Olen kyllä kaverin kanssa pelaamista pitänyt aina parempana kuin tv:n katsomista, koska se on aktiivista toimintaa.

Salmisen perheessä on viisi lasta, joista nuorin on 9 ja vanhin 18, joten peliajoista on saanut keskustella vuosien aikana useampaan otteeseen.

Pelaaminen ja pelit ovat nykyisin selvästi aiempaa sosiaalisempia. Salmisella onkin muutama vinkki jokaiselle vanhemmalle, joka on huolissaan lapsensa pelaamisesta.

– Tiedä mitä lapsi tekee ja tutustu heidän peleihinsä. Pelaamista ei kannata yleisesti katsoa omana palikkanaan, jos elämässä on kaikki muu hyvin. Jos on kavereita, koulu sujuu ja kaikkea muuta kivaa, niin se pelaaminenkin on ihan jees.

Salminen myös muistuttaa, ettei pelatessa olla usein yksin, vaikka ollaan fyysisesti yksin omassa huoneessa tai tietyssä tilassa. Pelit ovat myös oiva keino pitää yhteyttä kavereihin, vaihtaa kuulumisia, kehittää kielitaitoa ja oppia erilaisia taitoja, kuten miten tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, hän listaa.

Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä työskentelevä Tampereen yliopiston tutkijatohtori Mikko Meriläinen kommentoi aiemmin IS:lle lasten pelaamista. Hän nosti esille muun muassa ikärajat.

– Ikärajojen tunteminen ja noudattaminen helpottaa pelikasvatusta kotona, mutta systeemi ei ole ongelmaton. Lapset, perheet ja pelitilanteet ovat erilaisia, joten erilaiset ratkaisut toimivat eri perheissä ja tilanteissa.

Kotona pelattaessa vastuu ja harkinta on aina vanhemmilla. Meriläinen muistuttaa, että vanhempien osalta päätöstenteon tulisi aina pohjautua oman lapsen ja tämän mediataitojen sekä kiinnostusten tuntemiseen.

– Jos 11-vuotias on huolissaan siitä, että tippuu kaveriporukasta mikäli ei saa pelata Fortnitea (K12) ystäviensä kanssa, huoli on ihan aiheellista ottaa vakavasti. Samalla siinä on hyvä paikka aktiiviselle pelikasvatuskeskustelulle: mitä hyöty- ja haittapuolia tilanteeseen liittyy, ja mikä on lapselle parasta. Yhden lapsen kohdalla kieltäminen voi olla oikea ratkaisu, toisen lapsen kohdalla taas salliminen.

