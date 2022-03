CS-pelaaja sai potkut kesken ottelun

Danny ”cxzi” Strzelczyk ei ole kommentoinut potkujaan, mutta organisaation edustajan mukaan ”kokoonpanomuutoksia voi tapahtua milloin vain”.

Yhdysvaltalainen Counter-Strike-pelaaja Danny ”cxzi” Strzelczyk on saanut potkut Strife-joukkueesta, uutisoi Dust2.us.

Strzelczyk sai potkut kesken ESL Challenger League 40 -liigaottelun MIBR-joukkuetta vastaan. Potkuista kerrottiin ensimmäisen ja toisen kartan välissä. Syytä ei kerrottu, mutta Twitterissä huhutaan hänen pelanneen humalassa. Pelaaja ei ole itse kommentoinut asiaa.

Strzelczyk oli Strifen häviämän ensimmäisen kartan huonoin pelaaja 5 tapolla ja 17 kuolemalla. Strife pelasi ottelun loppuun Austin ”AAustiN” Urbin kanssa, mutta hävisi myös toisen kartan ja näin koko ottelun.

– Kokoonpano jatkaa eteenpäin ilman cxziä ja AAustiN pelaa hänen tilallaan loppukauden. Kokoonpanomuutoksia voi tapahtua milloin vain ja kuten näkyy, jopa kesken ottelun, Strifen edustaja kertoi Dust2.us:lle.

21-vuotiaan Strzelczykin potkut tulivat yllättäen, sillä vain 10 päivää ennen MIBR-ottelua hän oli voittanut uransa suurimman turnauksen.

Strife kruunattiin 6. maaliskuuta Fragadelphia 16 -turnauksen voittajaksi Philadelphiassa. Voitosta joukkue kuittasi 24 000 dollarin palkintorahat. Strzelczyk oli turnauksessa joukkueensa kolmanneksi paras pelaaja puhtaasti tilastoja vertaillen.

Strzelczyk on kuvassa toinen vasemmalta:

Strife on vahvistanut uudeksi pelaajakseen Matthew ”D4rtyMontana” Paplawskasin. ESL Challenger Leaguessa joukkue kilpailee B-lohkossa, jossa se on kuudennella sijalla tuloksella 2–3. Joukkueella on pelaamatta kaksi ottelua. Lohkon neljä parasta etenevät pudotuspeleihin, viides pitää sarjapaikkansa, kuudes ja seitsemäs joutuvat karsintoihin ja huonoin putoaa alempaan sarjaan.