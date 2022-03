99,85 % alennus – kympin maksava 800 pelin mega­diili on kerännyt jo 5 miljoonaa euroa Ukrainaan

Paketti sisältää 577 videopeliä ja 317 pöytäroolipeliä kaikesta muusta puhuttamattakaan.

Celeste (oikea alakulma) ja Skatebird kuuluvat Bundle for Ukraine -pakettiin.

Indie-pelikauppa Itch.io:ssa on tällä hetkellä käynnissä hyväntekeväisyyskampanja, jolla kerätyt varat ohjataan Ukrainaan.

Kymmenen dollarin lahjoituksella eli noin yhdeksällä eurolla saa lähes tuhannen tuotteen paketin, joka sisältää 577 videopeliä, 317 pöytäroolipelin ohjeet, 51 pakettia digitaalista pelisälää (fontteja, äänitiedostoja, pikselitaidetta...), 22 kirjaa, 10 ohjelmistoa, 10 sarjakuvaa ja 9 soundtrackia.

Pelit ovat pc:lle, Macille, Linuxille, Androidille tai selaimessa pelattavia. Pelitärppejä ovat muun muassa Skatebird (skeittipeli, jossa ohjataan lintua), Superhot (räiskintäpeli, jossa aika etenee vain pelaajan liikkuessa), Celeste (erittäin kehuttu tasoloikkapeli) ja Batbarian: Testament Of The Primordials (2d-toimintaseikkailupeli).

Bundle for Ukraine -paketin sisältö maksaisi erikseen ostettuna noin 6589 dollaria (5900 euroa). Ilmoitettuun hintaan verrattuna alennusprosentti on huimat 99,85 %.

Hyväntekeväisyyskohteet ovat lääkintäapua tarjoava International Medical Crops ja ukrainalainen Voices of Children, joka auttaa lapsia eri tavoin.

Tähän mennessä rahaa on kertynyt hyväntekeväisyyspottiin 5 927 588 dollaria eli 5,37 miljoonaa euroa. Suurin lahjoitus on 9000 dollaria ja keskimääräinen ostoshinta 14,25. Paketteja on myyty 415 851.

Paketin myynti loppuu perjantaina kello 9 Suomen aikaa.