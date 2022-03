”Paras ohjain, jota olen käyttänyt” – reteässä pädissä on kuitenkin yksi asia, joka askarruttaa kovasti

Onko peliohjaimesta järkevää maksaa yli 200 euroa? Ilta-Sanomat otti selvää testaamalla Scuf Instinct Pron.

Scuf Instinct Pron lähtöhinta on 220 euroa. Ohjain on erinomainen, mutta useimmille ei hinnan väärti.

Pelikonsoleille ja pc:lle on nykyisin tarjolla jos jonkinlaista ohjainta. Perusmallien rinnalla myydään erityisesti niin sanottuja premium-ohjaimia, joita valmistavista yksi tunnetuin on Corsairin omistama Scuf.

Ilta-Sanomat testasi Scuf Instinct Pro -ohjaimen, joka on tehty Xbox Onelle ja Seriesille. Lisäksi se toimii pc:llä, Androidilla ja iOS:llä. Ohjaimen voi yhdistää Bluetoothilla tai usb-c-kaapelilla.

Ensimmäisenä ohjaimessa kiinnittää huomion sen painoon, joka on kahden AA-pariston kanssa 290 grammaa. Paino on hieman enemmän kuin normaali langaton Xbox-ohjain (noin 240 g), mutta juuri sopiva omaan makuuni. Muotoilussa ei ole otettu onneksi riskejä.

Seuraavaksi on pakko nostaa esiin laatu. Muovista tehty ohjain on jämäkkä ja tuntuu kädessä hyvältä. Se ei myöskään helise tai kolise heiluttaessa. Takapuolen otepinta on mukavan tuntuinen eikä mitään nuristavaa ole myöskään ylimääräisistä lisänappuloista eli meloista. Niiden asettelu on erittäin onnistunut.

Niin sanotut melat eli lisänäppäimet on sijoitettu perinteisesti taakse ja alas. Takapuolelta löytyvät lisäksi kytkinnäppäimet, joilla voi säätää liipaisimet klikkaamaan kuten kuten hiiren näppäimet. Patterikotelon alapuolella on profiilinäppäin.

Neljään melaan voi ohjelmoida ohjaimen muita näppäimiä, jotta peukaloa ei esimerkiksi tarvitse irrottaa tatilta painaakseen X:ää tai Y:tä. Säädöt tehdään suoraan ohjaimella. Ohjaimen sisäisessä muistissa on kolme eri profiilia, joten profiilia vaihtamalla voi vaihtaa asetuksia helposti pelikohtaisesti.

Ohjaimen takaa löytyvät myös kytkimet, joilla liipaisinnäppäimet saa toimimaan kuin hiiren näppäimet, eli heti klikkaavina. Tuntuma on juuri oikeanlainen ja toimiva. Säätömahdollisuus on hyödyllinen varsinkin räiskintäpeleissä, mutta voin kuvitella monen pelaajan pitävän tuntumaa hyvin outona ainakin aluksi.

Langaton yhteys toimii pattereilla (kaksi AA:ta), joiden luvataan tarjoavan peliaikaa 30 tunniksi. Se ei ole kovin paljoa, mutta omani hyytyi arviolta 35 tunnin kohdalla. Pelaaminen onnistuu myös yhdistämällä ohjain Xboxiin tai tietokoneeseen usb-c:llä.

Ohjaimen kansi on kiinni magneetilla, joten lähtee helposti nostamalla. Vahingossa se ei kuitenkaan irtoa. Kannen irrottamalla voi vaihtaa muun muassa joystickien pituutta ja muotoa – ylimääräiset pitää tosin ostaa erikseen.

Scuf Instrinct Pro on paras ohjain, jota olen käyttänyt. Pelaisin sillä ehdottomasti myös PlayStation 5:llä, jos vain pystyisin. Ergonomia ja tuntuma täysi kymppi, mutta samaa ei voi sanoa hinnasta, joka on todella kova.

Pro-ohjaimen lähtöhinta on peräti 220 euroa, mutta muutoksilla päästään jopa 270 euroon. Ohjaimet valmistetaan tilauksesta, joten ulkonäköä voi muokata (varsinkin lisämaksusta) täysin oman maun mukaan.

Vertailun vuoksi Xboxin omia perusohjaimia saa noin 60 eurolla. Scufin kanssa samassa sarjassa kilpailevaa langatonta Xbox Elite Series 2 -ohjainta myydään 200 eurolla. Niitä ei tosin voi muokata yhtä vapaasti kuin Instinct Prota.

Instinct-ohjaimesta on saatavilla myös niin sanottu perusversio, joka on 30 euroa Prota halvempi. Prossa on perusversioon verrattuna ainoastaan parempi otepinta sekä liipaisinnäppäinten kytkimet.

Monille pelaajille riittäisi varmasti ohjaimen perusversio, mutta toisaalta jos on valmis sijoittamaan 190 euroa, tuntuuko 30 euroa enemmän enää missään? Ei omasta mielestäni.

Instinct Pro on onnistunut ja erinomainen tuote, mutta hinta huomioiden sitä on vaikea suositella peruspelaajalle. Scuffin hinnalla kun saa neljä perus Xbox-ohjainta, joilla olen itsekin pärjännyt oikein hyvin.

En kuitenkaan haluaisi enää palata sellaiseen Instinct Prolla pelaamisen jälkeen. Suosittelisin ohjainta ehdottomasti sellaisille, jotka pelaavat ohjaimella sellaisia pelejä, kuten Call of Duty, Apex Legends tai Destiny 2, koska silloin liipaisinten kytkinominaisuudesta saa kaiken irti.

Valitettavasti ohjaimella on kovan hinnan lisäksi toinen ongelma: takuu, joka on vaivaiset kuusi kuukautta. Se ei kuulosta missään nimessä hyvältä kestävyyttä ajatellen. Varsinkaan, kun varaosia ei myydä erikseen. Tätä on syytä pohtia pitkään mahdollista ostopäätöstä tehdessä.