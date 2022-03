Aki Salminen käytti parikymppisenä iltansa Counter-Striken pelaamiseen. Käteen jäi kokemuksia ja tärkeitä oppeja, joista on ollut hyötyä työelämässä.

Kesällä 40 vuotta täyttävä Aki Salminen oli 2000-luvun puolivälissä yksi Suomen tunnetuimmista Counter-Strike: Source -pelaajista, mutta pelaaminen ei ollut koskaan hänelle työ.

Salminen oli Sourcen ammattilaistasolla silloin, kun palkkaa maksettiin käytännössä vain harvoille ja valituille koko maailmassa.Miljardibisnekseksi kasvanut esports oli silloin vielä pientä puuhastelua verrattuna nykyiseen, jossa palkat ovat nyt jopa kymmeniätuhansia kuukaudessa ja palkintopotit miljoonia.

– Ei silloin pelattu rahasta tai ajateltu, että tästä pitäisi saada ammatti. Tai edes pidetty sitä oikein mahdollisena!

Jyväskylässä kasvanutta ja yhä asuvaa Salmista ei haittaa, ettei hän päässyt maistamaan täysipäiväisen esports-ammattilaisen elämää. Hänelle pelaaminen oli vakavasti otettava harrastus ja ajanviete, jolla hän tyydytti kilpailuviettiään.

– Aina oli jotain tärkeämpää elämässä kuin se pelaaminen. Minulla oli silloin kilpaillessa päivätyö ja pieni lapsi, joten pelattiin ja harjoiteltiin monta päivää viikossa kello 20–24, kun olin saanut lapsen nukkumaan, Salminen muistelee IS:lle.

– Ei siitä pelaamisesta jäänyt käteen kuin mahtavia kokemuksia. Laitteistoa toki saatiin ja joskus ihan vähän rahaa, mutta kaukana ollaan nykypäivän tasosta.

Salminen on elänyt ja hengittänyt Counter-Strikea jo yli 20 vuotta.

Salminen tunnetaan pelikentillä nimimerkillä Kankeli. Hän pelasi Logitech.fin, Insignia Cadren ja 4Kingsin kaltaisissa joukkueissa niittäen menestystä Suomessa että maailmalla.

– Jo Counter-Strike 1.6:n aikoina olin kansallista huippua, mutta Sourcessa pärjättiinkin jo kansainvälisesti. Ja pitkään! Oikeastaan kaikissa turnauksissa oltiin neljän parhaan joukossa.

Hän muistelee joukkueidensa olleen useasti edelläkävijöitä, minkä takia menestystäkin tuli jatkuvasti.

– Silloin ei ollut valmentajia, ei katsottu muiden pelejä tai muuta, mutta meidän joukkue teki sitä jo silloin. Se teki meidän suorittamisesta niin varmaa, Salminen muistelee ylpeänä.

Salmisen CS-ura alkoi kavereiden innoittamana, kun ensimmäinen CS-aalto rantautui Suomen syksyllä 1999. Salminen muistaa ladanneensa itse Beta 3 -version. Disketeillä haettiin ja jaettiin päivityksiä kaveriporukan kesken.

– Keskenään pelaaminen oli silloin vielä jokseenkin harvinaista, kun valtaosalla ei ollut kotona hyviä yhteyksiä. Jäätiin usein päivän päätteeksi koululle pelaamaan tai käytiin nuorisotalolla porukalla.

” CS on vaan jotenkin monella pelaajalla vähintään sellainen kakkospeli. Juhani on Suomen yleisin nimi ja CS varmaan yleisin kakkospeli!

Counter-Strike on nyt reilut 20 vuotta myöhemmin suositumpi kuin koskaan. Salminen ei ole siitä yllättynyt, koska hänen mielestään peli on aina ollut hyvin pelaajien pulssilla ja muuttunut tasaisin väliajoin, mutta ei liikaa.

– CS siirtyy sukupolvelta toiselle, koska kaikki pelaavat jossain kohtaa vähän nuoremman tai vanhemman kanssa. Sosiaalinen aspekti on myös kova, koska aina tietty porukka pelaa CS:ää. Se on vaan jotenkin monella pelaajalla vähintään sellainen kakkospeli. Juhani on Suomen yleisin nimi ja CS varmaan yleisin kakkospeli!

”Kankeli” muistetaan joukkueista kuten Logitech.fi, Insignia Cadre ja 4Kings.

Salmisesta ei tullut esports-tähteä, mutta hän on työskennellyt pitkään tietokoneiden ja pelaamisen parissa. Hän on työskennellyt nyt yhdeksän vuotta Lenovon kuluttajaliiketoiminnan johtajana Suomessa. Sitä ennen hän vietti seitsemän vuotta Asuksella myynti- ja markkinointijohtajana.

Kilpapelaaminen opetti paljon hyödyllisiä asioita työelämää ajatellen, kuten tekemään pitkäjänteisesti töitä asioiden saavuttamiseksi, toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ja erilaisissa ympäristöissä.

– Vuosien saatossa on oppinut ymmärtämään, millainen omalaatuinen ja uniikki maailma pelaamisen parissa on. Vielä viisi vuotta sitten oli hyvin vahva sellainen stereotypia ”normaalista pelaajasta”, joka on hiljainen ja epäsosiaalinen...

– Itse olin teininä täysi vastakohta siitä esimerkistä. Koulu sujui, harrastin urheilua, pelasin paljon ja olin sosiaalisesti aktiivinen. Myöskään kaverit tai pelikaverit eivät olleet sen stereotypian mukaisia.

Pelaaminen on muuttunut merkittävästi viimeisen 20 vuoden aikana. Nettipelaaminen on nykyisin arkipäivää, mobiilipelaaminen kasvaa kovaa vauhtia, VR-pelien läpimurtoa odotetaan yhä ja pilvipelaaminen on viimeisimpiä trendejä. Salminen pitää pääosaa muutoksista hyvänä, mutta ei kaikkia.

– Nykyisin on liian helppo pelata liian paljon. Pelaaminen on kasvatettu nykynuorten DNA:han. Yleisesti ollaan kyllä menty hyvin eteenpäin, koska pelaaminen on aiempaa hyväksytympää ja pelitarjonta parempi kuin koskaan.

– Ja onhan se myös sosiaalisempaa, joskin itselleni se on aina ollut sitä. Ei olla yksin, vaikka ollaan fyysisesti yksin.

” Nykyisin on liian helppo pelata liian paljon. Pelaaminen on kasvatettu nykynuorten DNA:han.

Yksi iso ongelma nettipelaamiseen liittyen on kaikenlainen kiusaaminen ja asiaton käytös. Salminen uskoo ja toivoo peliyhtiöiden tarttuvan ongelmaan entistä aggressiivisemmin jatkossa.

– Raportointi ja rangaistuskäytännöt ovat isoimmat asiat, joita tarvitaan kasvavissa määrin. Vaikea sanoa, mistä se törttöily johtuu. Ehkä ihmiset käyttäytyvät vaan netissä niin eri tavalla kuin kasvotusten, koska eivät saa jotenkin muodostettua yhteyttä muihin?

Salminen on nykyisin Lenovon kuluttajaliiketoiminnan johtaja Suomessa.

Pelaamisen rinnalla esports on kasvanut, mutta huomattavasti hitaammin. Salminen on itse yllättynyt, miten hidasta esportsin kasvu ja läpilyönti on ollut. Hän uskoo asian johtuvan ainakin osittain pelitarjonnasta.

– Perinteiseen urheiluun verrattuna NFL:ää ei mielletä kiinnostavaksi, koska siinä on monimutkaiset säännöt uudelle katsojalle. Sama pätee monesti kilpapelaamiseen. Sellainen peli, jota ei ole itse pelannut, on monelle todella epämielenkiintoinen. Se kokonaisuus ei palkitse, jos ei ymmärrä pieniä juttuja.

Hyvät selostajat ja hienot lähetykset auttavat, mutta riittääkö se, pohtii Salminen. Hän summaa nykytilanteen siten, että pohja on nyt rakennettu, joten ei kun rakentamaan lisää päälle.