GTA V julkaistaan neljännen kerran – hinnoittelu on todella outo

Grand Theft Auto V on julkaistu peräti kolmelle konsolisukupolvelle.

Kaikkien aikojen suosituimpiin videopeleihin lukeutuva Grand Theft Auto V julkaistaan jälleen kerran tiistaina 15.3. Pelistä julkaistaan tällä kertaa paranneltu versio PlayStation 5:lle ja Xbox Seriesille.

Kyseessä on jo pelin neljäs julkaisukerta. GTA V julkaistiin alun perin PlayStation 3:lle ja Xbox 360:lle 17.9.2013. PlayStation 4- ja Xbox One -versiot ilmestyivät 18.11.2014 ja pc:lle peli saatiin 14.4.2015.

Uuden sukupolven konsolien luvataan tarjoavan huomattavasti nopeammat latausajat, elävämmän kaupungin ja parannellut grafiikat. Uutta sisältöä pelissä ei ole.

Pelata voi uusilla konsoleilla joko parhailla grafiikoilla (4K, 30 fps ja säteenseuranta), hyvällä suorituskyvyllä (skaalattu 4K, 60 fps, mutta ei säteenseurantaa) tai molempia yhdistävällä hybridillä (skaalattu 4K, tavoitteena 60 fps, säteenseuranta).

PS5:lle ja Xbox Seriesille julkaistaan poikkeuksellisesti kaksi versiota GTA V:stä. Halvempi niistä sisältää vain pelin suositun verkkopelitilan, mutta kalliimpi eli Story Mode sisältää verkkopelaamisen lisäksi kehutun tarinatilan.

Suomen hintoja ei ole vielä vahvistettu, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa pelin hinnoittelu on aluksi varsin erikoinen, kertoo The Verge. Pelin aiempien versioiden omistajat eivät saa minkäänlaista alennusta nyt julkaistavista paketeista.

PS5:lle kalliimpaa Story Mode -pakettia myydään 75 prosentin alennuksella hintaan 9,99 dollaria. Tarjous on voimassa 14.6. asti. Onlinen saa puolestaan ladattua ilmaiseksi kesäkuun puoliväliin asti, jos on maksullisen PlayStation Plus -palvelun jäsen.

Xbox Seriesilla kattavamman paketin hinta on 19,99 dollaria eli sitä myydään puoleen hintaan. Onlinen saa 9,99 dollarilla.

Kesäkuun 14. päivän jälkeen Story Mode -paketin hinta nousee molemmilla konsoleilla suositushintaan eli 39,99 $. Onlinen suositushinta on puolestaan 19,99 $.

Rockstar vahvisti helmikuussa seuraavan GTA-pelin olevan työn alla.