Vtubettaja striimasi kuukauden putkeen ja sai 171 818 maksavaa fania – kärsii erittäin harvinaisesta sairaudesta

Ironmouse-nimisen striimaajan saama tilaajamäärä on palvelun kaikkien aikojen kolmanneksi suurin.

Puertoricolainen vtubettaja Ironmouse on noussut Twitchin kaikkien aikojen kolmanneksi tilatuimmaksi kanavaksi, kun vertaillaan palvelun koko historian maksullisten tilaajien samanaikaista määrää.

Vtubettaja on lyhenne sanoista virtuaalinen tubettaja. He esiintyvät striimeissään omien kasvojensa sijaan virtuaalihahmona, joka reagoi kameran ja ohjelmistojen avulla esimerkiksi ilmeisiin ja puhumiseen. Vtubettajat ovat suosittuja varsinkin Aasiassa.

Ironmouse sai juuri päättyneellä striimausmaratonilla eli subathonilla peräti 171 818 maksullista tilaajaa. Edelle yltävät ainoastaan Ludwig Ahgren (283 066 tilaajaa) ja Tyler ”Ninja” Blevins (269 154), kertoo Twitch Tracker.

Striimaaja pitkitti Twitch-lähetystään 15 sekunnilla jokaisesta maksullisesta kanavatilauksesta tai viiden dollarin lahjoituksesta. Maraton kesti lopulta hurjat 31 päivää.

– En ole mielestäni kovin mielenkiintoinen ihminen. Minusta tuntuu, että olen suhteellisen tylsä ja on monia paljon viihdyttävämpiä ihmisiä. En koskaan unohda tätä kuukautta. Vien nämä muistot hautaan asti, Ironmouse sanoi subathoninsa päätteeksi 7. maaliskuuta.

Twitch-tilauksen keskihinta on noin viisi dollaria, josta striimaaja saa vähintään puolet. Isot nimet saavat vielä enemmän. Subathonin aikana Ironmouse tienasi vähintään puoli miljoonaa dollaria, mutta lahjoitukset nostavat todellista summaa vielä huomattavasti.

Vtubettajan henkilöllisyys tai se, miltä hän oikeasti näyttää, on yhä mysteeri. Ironmouse on striimannut aktiivisesti vuodesta 2020. Käyttämäänsä hahmoa hän on uudistanut vuosien saatossa useita kertoja.

Hän esittelee itsensä demonikuningattarena. Striimeissään hän laulaa, pelailee eri pelejä ja juttelee katsojien kanssa. Striimaamisesta hän on onnistunut saamaan tuottavan hyväpalkkaisen työn, jolla hän saa maksettua kalliit hoitomaksunsa.

Ironmouse kärsii CVI-taudista eli geneettisestä sairaudesta nimeltään primaari immuunipuutos. Hänellä ei ole puolustuskykyä infektioita vastaan. Hänen sairastuttuaan taudista toipuminen kestää tavallista pidempään.

CVI:tä esiintyy Suomessa noin yhdellä 50 000 ihmisestä.

Ironmouse on kertonut joutuvansa olevaan pitkiä aikoja jumissa sängyssään, koska hänen kävelykykynsä on heikentynyt taudin takia. Hän saa taudin takia viikoittain immunoglobuliinihoitoa, jolla korvataan puuttuvia vasta-aineita. Hoitoon käytettävät valmisteet tehdään verenluovuttajien veriplasmasta.

Taudin takia Ironmouse on kärsinyt yksinäisyydestä koko elämänsä. CVI:n takia hän on sulkeutunut pitkiksi aikoihin huoneeseensa ja sänkyyn. Hoitojen ansiosta hän on pystynyt striimaamaan aiempaa enemmän silloin, kun hän ei ole liian väsynyt.

Ironmousen suorien lähetyksien parhaita paloja elokuulta 2021:

Striimausmaratonin päätyttyä Ironmouse pitää hetken taukoa. Twitchissä paluuta odottaa 1,1 miljoonaa seuraajaa, YouTubessa seuraajia on 638 000, Twitterissä 520 000 ja Instagramissa 36 000.

– Tuntuu oudolta herätä ja olla striimaamatta LMAO, vtubettaja twiittasi päivä maratonin jälkeen.