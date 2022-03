Super Bowl -esityksessä olikin vihje – Snoop Dogg osaksi esports-jättiä

Pörssiin tänä vuonna listautuva FaZe Clan vahvistaa jo valmiiksi nimekästä jäsenkaartiaan todellisella legendalla.

50-vuotias rap-legenda Snoop Dogg on esports-jätin FaZe Clanin uusin jäsen. Räppäristä ei tule kuitenkaan kilpapelaajaa. Hän on organisaation uusin sisällöntuottaja, josta tulee pörssiin listautumisen jälkeen myös hallituksen jäsen.

Julkistusvideo on kerännyt jo 3,6 miljoonaa katselukertaa Twitterissä, jossa räppäri on vaihtanut nimekseen FaZe Snoop.

Asiasta saatiin vihiä jo Super Bowlin yhteydessä, kun puoliaikashow’ssa näkyvästi mukana ollut Snoop Dogg käytti lavalla kahta kaulakorua. Suurempi niistä edusti räppärin omistamaa Death Row -levy-yhtiötä, mutta pienempi oli timanttikoru, jossa luki FaZe Clan.

Super Bowlin aikana ei ollut kuitenkaan vielä tietoa räppärin ja organisaation yhteisestä tulevaisuudesta.

Lue lisää: Snoop Dogg puki Super Bowl -esitykseensä kaksi kaulakorua – toinen oli todellinen yllätys

Lue lisää: Pelijoukkue aikoo pörssiin, väittää arvokseen miljardi dollaria – taustalla karut luvut ja kohu toisensa perään

FaZen strategiajohtajan Kai Henryn mukaan päätös ottaa Snoop Dogg mukaan organisaatioon oli helppo, koska räppäri on ”aina ymmärtänyt musiikin, lifestylen ja pelaamisen välisen kulttuurillisen yhteyden”.

Vuonna 2010 perustettu FaZe on kasvanut Call of Duty -peliporukasta miljoonien fanittamaksi organisaatioksi, jossa yhdistyvät kilpajoukkueet, sisällöntuotanto, viihdemedia ja vaatepuoli. FaZe on erityisen suosittu amerikkalaisnuorten keskuudessa, mutta faneja on ympäri maailmaa.

Snoop Doggin mukaan hän päätyi osaksi FaZe-perhettä poikansa Cordellin kautta. Poika oli tietoinen FaZe-brändistä, joten tämä näki mahdollisuuksia yhdistää media-ikoni ja pelaamisen huippubrändi. Tiedotteen mukaan FaZe ja Snoop Dogg suunnittelevatkin nuorille toimintaa, jolla tehtäisiin samalla hyväntekeväisyyttä.

Snoop Dogg on striimannut jo vuosia satunnaisesti Twitchiin muun muassa Madden-pelisarjan pelaamistaan. Vuosi sitten eräs pätkä hänen Twitch-lähetyksestään levisi viraalisti.

Snoop Dogg oli striimaamisen jälkeen unohtanut sammuttaa lähetyksensä, joten katsojat saivat seurata kahdeksan tunnin ajan tyhjää huonetta. Koneelle palattuaan räppäri pisti lähetyksen poikki ilman sen erikoisempaa reaktiota. Alla olevaa videota on katsottu pelkästään 20 miljoonaa kertaa.

FaZe Claniin ovat sijoittaneet vuosien aikana muun muassa Migos-yhtyeen Offset, räppäri Lil Yachty, muusikko Swae Lee, skeittitähti Nyjah Huston, musiikkimoguli Jimmy Iovine sekä koripalloilija LeBron Jamesin poika LeBron James Jr eli FaZe Bronny.