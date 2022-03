John Romero on kerännyt uudella Doom II -pelin tasollaan jo 25 000 euroa hyväntekeväisyyteen.

One Humanity eli yksi ihmiskunta on Doom II:n ensimmäinen uusi, virallinen taso sitten julkaisun.

Vuonna 1994 julkaistu videopeliklassikko Doom II: Hell on Earth on saanut ensimmäisen uuden tason sitten julkaisun. Uusi taso on pelin pääsuunnittelijoihin kuuluneen John Romeron käsialaa.

Romero on yksi id Software -pelistudion perustajista, joka on ollut luomassa Doomin, Doom II:n, Wolfenstein 3D:n ja Quaken kaltaisia klassikoita. Romero on yksi pelialan todellisista legendoista.

54-vuotiaan Romeron uusi Doom II -taso on nimeltään One Humanity (Yksi ihmiskunta). Romero toi tason myyntiin auttaakseen ukrainalaisia keskellä Venäjän hyökkäyksiä.

Tason voi ostaa omaksi viidellä eurolla. Kaikki myynnistä kertyneet rahat ohjataan Punaiselle ristille ja YK:n keskitettyyn hätäapurahastoon. Romero kertoi tiistaina hyväntekeväisyyspottiin kertyneen jo 27 000 euroa.

Tasoa myydään vain pelin tietokoneversioon, joten se toimitetaan ostajalle megawad-tiedostona. Pelaamiseen vaaditaan Doom II sekä fanien tekemä korjauspaketti – niin sanottu source port, joka perustuu pelin alkuperäiseen lähdekoodiin – joka mahdollistaa pelaamisen nykyaikaisilla laitteilla.

Romero on kertonut mielellään tuovansa tason myyntiin myös Doom II:n konsoliversioihin, mutta se on kiinni sarjaa julkaisevasta id Softwaresta.

Tältä näyttää uusi Doom II -taso:

Doomit olivat 1990-luvun alkupuolella valtavia hittejä, jotka vaikuttivat merkittävästi ensimmäisen persoonan ammuntapelien suursuosioon. Doom on jäänyt historiaan erityisesti sen aikanaan poikkeuksellisen näyttävän 3d-grafiikkansa, verkkopelitoimintojen ja laajan modifikaatiokulttuurin ansiosta.

