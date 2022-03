Isot pelifirmat ovat lopettaneet tuotteidensa myynnin Venäjällä. Moni on tehnyt myös avokätisiä lahjoituksia, kuten suomalainen Supercell.

Peliala on osoittanut laajalti tukensa Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle Ukrainalle. Esimerkiksi Microsoft on lopettanut Xboxin ja sen pelien myynnin Venäjällä. PlayStation taas on jättänyt julkaisematta uuden ja kehutun Gran Turismo 7 -ajopelin maassa.

Lisäksi esimerkiksi Activision Blizzard, EA, Epic Games, Bethesda ja GOG-pelikaupan omistava CD Projekt Red ovat lopettaneet kaiken pelisisältönsä myynnin Venäjällä. EA on poistanut Fifa- ja NHL-peleistään Venäjän ja Valko-Venäjän joukkueet.

Nintendo on sen sijaan laittanut eShop-kauppansa Venäjällä toistaiseksi huoltotilaan, koska ruplalla tehdyt ostokset eivät mene läpi maksupalvelujen takia. Toisin sanoen eShopista ei voi ostaa pelejä juuri nyt.

Pc-pelaamisen ykkösalusta Steam on estänyt venäläisiä käyttämästä yleisimpiä maksutapoja palvelussaan, kertoo epävirallinen Steam Status -tili Twitterissä. Pelejä ja virtuaaliesineitä voi ostaa enää vain Steam-lompakolla ja PayPalilla, joka tosin on Reutersin mukaan laittanut palvelunsa jäihin Venäjällä sodan takia.

Pelimyynnin lopettamisen lisäksi useat peliyhtiöt ovat tehneet mittavia lahjoituksia ukrainalaisten hyväksi.

Supercell on lahjoittanut miljoona euroa Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö UNHCR:lle. Yhtiö on laittanut sivuun toisen miljoonan, jolla vastataan pelaajien tekemiin lahjoituksiin.

League of Legends- ja Valorant-hittipelien julkaisija Riot Games puolestaan tukee ukrainalaisia miljoonan dollarin lahjoituksella. Lisäksi yhtiö ohjaa suosikkipeliensä tietyt myyntituotot 5.–12.3. väliseltä ajalta humanitaarisiin avustustoimiin.

Valkovenäläinen World of Tanks -pelistä tunnettu Wargaming, jolla on studio Kiovassa, puolestaan miljoonan dollarin lahjoituksen Ukrainan punaiselle ristille. 11 Bit Studios lahjoitti noin 780 000 euroa Ukrainan punaiselle ristille. Summa oli viikon myyntitulot This War of Mine -pelistä.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl -peliä kehittävä ukrainalainen GSC Game World on lopettanut kehitystyön sodan takia. Yhtiön tiedotteen mukaan töitä jatketaan, ”kun sota on voitettu”.

EsportsISSA ollaan myös reagoitu Venäjän hyökkäykseen. Counter-Striken huippusarjat ESL Pro League ja BLAST Premier ovat ilmoittaneet sulkevansa venäläisorganisaatiot pois toiminnastaan.

Dubaissa pelatussa Dota 2 -pelin Gamers Galaxy -turnauksessa Virtus.pron joukkue potkittiin pois juuri ennen otteluiden alkua, koska venäläisorganisaatio ei ollut ottanut kantaa sotaan.

Ukrainan tunnetuin esports-nimi Natus Vincere lopetti pitkäaikaisen yhteistyönsä venäläisen esports-jätin ESforcen kanssa. HellRaisers puolestaan on laittanut toimintansa jäihin, mutta jatkaa palkkojen maksamista työntekijöilleen.

Ukrainan varapääministeri Mykhailo Fedorov on pyytänyt ettei venäläisiä päästettäisi kilpailemaan turnauksiin. Hän myös vetosi PlayStationia ja Xboxia sulkemaan venäläispelaajat pois palveluistaan.