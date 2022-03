Virtus.pron mukaan ESL:n päätökselle sulkea organisaatio pois huippuliigasta ei ole todellisia perusteita.

Venäläinen esports-organisaatio Virtus.pro on kommentoinut ESL:n päätöstä sulkea venäläisorganisaatiot pois Counter-Striken tulevalta ESL Pro League -kaudelta.

Lausunnon mukaan ESL päätökselle sulkea organisaatio pois ESL Pro Leaguesta ei ole todellisia perusteita. Venäläisorganisaation mukaan ESL:n päätös perustuu ennakkoluuloihin ja ulkopuoliseen painostukseen, kuten viime viikolla pelatussa Dota 2 -turnauksessa. Siinä toinen turnaustoimija sulki Virtus.pron pois.

– Tämä on erinomainen esimerkki ”cancel-kulttuurista”. Tässä ei kuitenkaan ole uhkavaatimuksia, joilla ajettaisiin meidät tiettyihin toimiin.

Lue lisää: Venäläinen huippu­joukkue matkusti Dubaihin – potkittiin turnauksesta viime hetkellä

ESL ilmoitti 2.3. sulkevansa liigastaan pois organisaatiot, jotka ovat jollain tapaa sidoksissa Venäjän hallintoon. Erikseen mainittiin Virtus.pro ja Gambit Esports.

Virtus.pron lausunnon mukaan ESL:n olettamus on väärä. Organisaatio toimitti ESL:lle kaikki sen toimintaan liittyvät asiakirjat, ”joiden perusteella annetaan vaikutelma” sidoksista hallitukseen, vaikka asia ei todellisuudessa ole näin.

Virtus.pron yksi sijoittajista on ollut vuodesta 2015 asti Alisher Usmanov. Ukrainan tilanteen vuoksi pakoteuhan alle joutunut oligarkki sijoitti vuonna 2015 peräti 100 miljoonaa dollaria Virtus.prohon. Asiasta kertova twiitti löytyy Twitteristä.

Venäläisorganisaation omistaja on ESforce, joka kuuluu internetjätille VK:lle. Se taas on sidoksissa MegaFon Technologyyn, joka on Sogaz-, Gazprom- ja Rostec-yritysten yhteinen bisneshanke. Pakoteuhka on koskettanut kaikkia kolmea yritystä.

Lue lisää: Maailman suurin CS-liiga potki venäläis­joukkueet pois – jätti silti taka­portin

ESL on estänyt ainoastaan venäläisorganisaatioita kilpailemasta 9. maaliskuuta alkavalla ESL Pro League -kaudella. Niiden joukkueet saavat kilpailla kaudella, jos ne pelaavat kauden aikana neutraalilla nimellä, eivät edusta Venäjää, nykyorganisaatiotaan tai mainosta nykyisten organisaatioidensa sponsoreita millään tavalla.

Gambit Esports ei ole toistaiseksi kommentoinut pelaajiensa tilannetta liigakauden osalta. Virtus.pro-pelaajat ovat olleet niin ikään hiljaa, mutta venäläisorganisaatio ei aio estää heitä kilpailemasta.

– Emme vastaa tähän aggressioon omalla hyökkäyksellämme kieltämällä pelaajiamme pelaamasta turnauksissa. He viettävät paljon aikaa ollakseen ammattilaisia, ja toisin kuin jotkin turnausjärjestäjät, emme ole valmiita kumoamaan muiden ponnisteluja. Pelaajamme ovat aina ”karhuja”. Tuemme heidän päätöstään, jos he päättävät pelata turnauksessa, Virtus.pron lausunnossa sanotaan.