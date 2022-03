Alkuvuosi on tarjonnut harvinaisen julkaisurikasta aikaa videopelien saralla. Aika on samalla muistuttanut pelien voimasta tarjota muuta ajateltavaa ja erilaisia kokemuksia elämään.

IS listaa tuoreen peliannin helmiä. Tarjonta muodostuu ketterästä zombiseikkailusta, kiihkeästä kamppailusta ja virkistävästä 2d-toiminnasta. Setin kruunaa sarjakuvamainen skeittipeli, jossa tuntee pystyvänsä ihmeisiin.

Dying Light 2 Stay Human

Pelissä liikutaan vapaasti avoimessa ympäristössä, ja tehtäviä löytää sivuhahmoilta kaupungin uumenista. Usein hauskinta on kiipeillä ympäriinsä ja väistellä kaduilla kulkevia zombijoukkoja.

(Kehittäjä: Techland. Saatavilla: Pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Pegi 18.)

Puolalainen Dying Light virkisti kuluneen zombigenren vuonna 2015. Se yhdisti pakokauhun ja rajun toiminnan akrobaattiseen pelaamiseen. Parkour-liikkeiden avulla pompittiin aitojen yli, seiniä pitkin ja kattojen päällä. Vauhtia sai hyppäämällä niin zombien harteille kuin ponnahduslaudoille.

Jatko-osaa työstettiin pitkään, ja jos alkuperäisestä piti, ei Dying Light 2 Stay Humaniin tarvitse pettyä. Samaa yllättävyyttä siitä on toki turha hakea, sillä kantava ajatus lienee ollut tarjota lisää samaa, mutta laajemmin ja näyttävämmin.

Suureen itäeurooppalaiseen kaupunkiin ja sen lähiympäristöön sijoittuva peli antaa koluttavaksi avoimen, pelottavan maailman. Vapaan tutkimisen ohella saa päättää paneutuako hiiviskelyyn vai actioniin. Valitsi miten vain, parkour-kyvyillä ympäristössä viipottaminen tuntuu innostavalta.

Ohjattavuus on hiottua ja helposti lähestyttävää. Tärkeää on myös sulava ruudunpäivitys, joka korostaa liikkeen linjakkuutta. Vaihtuva vuorokaudenrytmi pitää varpaillaan, sillä yön pimeydessä zombit ravaavat vahtikoirien tavoin perässä.

Kasassa on jälleen atleettisuudellaan kiehtova, armoton leikkikenttä.

Sifu

Sifun pelaaminen tuntuu kuin olisi ankaran kungfu-mestarin opissa. Eikä ihme, peli on tehty oikean mestarin, Benjamin Colussin, kanssa. Sifu koostuu hänen opettamastaan bak mei -tyylistä.

(Sloclap. Pc, PS4, PS5. Pegi 16.)

Pirun kovaa kungfu-asennetta ja -energiaa huokuva Sifu on kuin pelattava Hong Kong -toimintaelokuva. Tai pikemminkin se on sitä taitavissa käsissä. Muutoin anti muistuttaa lähinnä tuollaisten leffojen lopusta löytyviä pilalle menneitä kohtauksia.

Tarina alkaa, kun päähahmo todistaa lapsena isänsä murhan. Vuosien päästä hän on kouluttautunut kamppailulajiekspertiksi, joka janoaa kostoa. Tarkoitus on kukistaa viidestä kentästä löytyvät viisi pääsyyllistä.

Helpommin sanottu kuin tehty: Sifun haaste on liioittelematta äärimmäistä. Nyt vain huikeat suoritukset lasketaan. Josko tosin nekään, sillä peli rakentuu erikoisen idean varaan. Epäonnistuessa päähenkilö vanhenee vaihtuvan määrän vuosia, ja peli päättyy ennen kuin mittari näyttää 80 vuotta.

Kenttiä pitää hinkata läpi kerta toisensa jälkeen, jotta ne läpäisisi mahdollisimman nuorena. Siten saumat olisivat otolliset seuraavaan kenttään. Kinkkisen pomovastuksen kukistamistakaan on turha juhlia, jos sen tekee liian vanhana. Onnistumiset on suostuttava uusimaan – aina vain paremmin.

Ärsyttävää, mutta kamppailumekaniikka on nyt niin timanttista, että tähän taipuu.

Sol Cresta

Sol Cresta on 2d-ammuntapeli, joka vaatii nopeita reflekseitä ja näppäriä sormia. Tarjolla on muun muassa tehokkaita erikoisliikkeitä, joita käytetään kamppailupelien tapaisilla näppäinyhdistelmillä.

(PlatinumGames. Pc, PS4, PS5, Switch. Pegi 7.)

Japanilainen pelistudio PlatinumGames on luonut maineensa hiotuilla ja kekseliäillä toimintapeleillä. Parasta jälkeä edustavat genren huiput, kuten Bayonetta, Nier: Automata ja Vanquish. Nyt tiimi osoittaa kykynsä myös kaksiulotteisten ammuntapelien saralla.

Sol Cresta tarjoaa päällisin puolin kovin tuttua avaruustulitusta, jossa idea on johdattaa yksinäinen alus voitokkaasti läpi päällekäyvien vihollisaaltojen. Mutta kyseessä on sangen raikas tapaus tässä perinteikkäässä, niin sanotussa shoot ’em up -lajityypissä.

Juju on, että ohjattavan avaruusaluksen voi kytkeä kahteen muuhun vastaavaan. Ja yhteen liitettyjen alusten järjestystä voi vaihtaa hetkessä, jolloin kyvyt muuttuvat sivuttaisista lasereista hakeutuviin raketteihin. Mekaniikan tajuaminen vie aikansa, mutta anti on harvinaisen syvällistä ja antoisaa.

Tyylikkään värikäs grafiikka on tarkoituksellisen nuhruista, jotta se veisi 1980- ja 90-lukujen tunnelmaan. Aikakauteen johdattaa myös poikkeuksellisen räväkkä soundtrack, joka kohottaa toiminnan uudelle tasolle.

Kaikkinensa Sol Cresta on genren ansiokkaimpia edustajia vuosiin.

OlliOlli World

OlliOlli World on suositun OlliOlli-sarjan kolmas ja heittämällä paras osa. Grafiikka ei kuvissa näytä kummoiselta, mutta on liikkeessä kaunista ja antaa huomion hurjille skeittitempuille.

(Roll7. Pc, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 3.)

Yksi videopelien nautinnollisimmista tunteista on, kun hyvän pelien tunnistaa samalla hetkellä kun ohjaimen ottaa käsiinsä. Skeittipeli OlliOlli World on juuri tällainen hetkessä hurmaava tapaus. Mutta yhtä oleellista on, että siinä on vetovoimaa pitkäksi aikaa.

Sivuttaisessa pelissä liikutaan automaattisesti. Nopeutta lisätään napinpainalluksella, ja vasenta ohjaintattia eri suuntiin heilauttamalla tehdään temppuja. Pian opitaan myös, että muilla napeilla ja toisella tatilla pyöritään ilmassa, tartutaan lautaan ja grindataan kaiteilla.

Aluksi tuottaa tyydytystä, kun kentät läpäisee kaatumatta. Mutta tässä mekaniikkaansa lempeästi esittelevässä pelissä harjoittelemalla huomaa pystyvänsä ihmeisiin. Yksittäisten kenttien läpäiseminen katkeamattomilla temppukomboilla ei kohta tunnukaan niin kaukaa haetulta.

Loppua kohden kenttäsuunnittelu kiristyy kinkkisen ihastuttavaksi. Vauhtia piisaa, ilmalennot ovat valtavia ja temppuja jatketaan seiniä pitkin. Lopputekstien alkaessa on jo melkoinen mestari. Tosin silloin pelaaminen vasta alkaakin, kun omat suoritukset haluaa rikkoa ja salakentät löytää.

OlliOlli World säkenöi puhdasta, huippuunsa hiottua pelaamisen iloa.