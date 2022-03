Puuhaako EA suurta keikausta? ”FIFA on vain neljä kirjainta pelin kannessa”

Pelijätti EA on julkaissut Fifa-jalkapallopelisarjaa 30 vuotta, mutta yhteistyö jalkapalloliiton kanssa saattaa päättyä tähän vuoteen.

EA:n toimitusjohtaja Andrew Wilson uskoo, että peliyhtiön suositulla jalkapallopelisarjalla menisi paremmin ilman nykyistä Fifa-lisensointia, uutisoi muun muassa Video Game Chronicle lähteisiinsä vedoten.

EA ei suostunut kommentoinut VGC:n artikkelin sisältöä.

VGC:n tietojen mukaan Wilson kertoi EA:n sisäisessä tapahtumassa sopimuksen kansainvälisen jalkapalloliiton kanssa rajoittavan pelisarjan kehitystä. Tämä sisältää niin ”laajemman virtuaalisen ekosysteemin”, uudenlaiset pelimuodot ja kaupalliset kumppanit, kuten Nike, joita pelaajat ovat Wilsonin mukaan toivoneet näkyville peliin.

Wilson jopa sanoi että EA saa Fifalta muina kuin MM-kisavuosina vain ”neljä kirjainta kanteen”, jota useimmat eivät edes näe, koska pelit ostetaan yhä useammin digitaalisesti.

– Väittäisin, joskin saatan olla hieman puolueellinen, että Fifa-brändillä on enemmän merkitystä videopelinä kuin jalkapalloliittona, Wilsonin kerrotaan sanoneen tilaisuudessa.

VGC:n lähteiden mukaan Wilson on tuonut ongelmakohdat esille Fifan kanssa. EA:n ja jalkapalloliiton tulehtuneet välit nousivat viime vuonna otsikoihin, kun huhut pelisarjan nimenmuutoksesta alkoivat.

EA:n ja Fifan nykyinen lisensointisopimus päättyy vuoden 2022 lopussa. The New York Timesin mukaan Fifa pyytää nelivuotisesta lisenssistä miljardi dollaria, mikä on satoja miljoonia enemmän kuin nykyisessä sopimuksessa.

Timesin lähteiden mukaan osapuolilla on eri näkemys lisenssin nykyarvosta, joten EA saattaa jatkossa julkaista muuta kuin Fifa-nimellä kulkevaa jalkapallopeliä.

Lue lisää: Fifalta tiukka lausunto – EA:n suositun futis­pelin nimi vaihtunee

Lue lisää: Fifa-pelisarjan nimi saattaa vaihtua – taustalla kiista sadoista miljoonista euroista

EA on julkaissut uuden Fifa-pelin perinteisesti aina syksyllä, joten huhuttu Fifa 23 saattaa olla yhden aikakauden loppu. Huhujen mukaan tulevassa Fifa 23 -pelissä olisi mukana pelikoneiden välinen ristiinpelaaminen sekä miesten että naisten MM-turnaukset ja joukkueet.