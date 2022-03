Ukrainalainen esports-joukkue teki kovan ratkaisun: Toiminta tauolle, mutta palkat rullaavat

HellRaisers kilpailee normaalisti Counter-Strikessa ja Dota 2:ssa, mutta sodan takia organisaatio laittaa kaiken paitsi palkanmaksut jäihin.

Tunnettu ukrainalainen esports-organisaatio HellRaisers laittaa toimintansa tauolle Venäjän hyökkäyksen takia.

Organisaatio kertoo tiedotteessaan, ettei työskentely sotatilanteessa ole yksinkertaisesti mahdollista. Toiminta jatkuu, kun sota joskus päättyy.

– Henkilökunnassamme on ihmisiä, joilla on Venäjän passi. He ovat yhä Ukrainassa ukrainalaisten kollegoidensa luona. He ovat myös Putinin armeijan hyökkäyksen kohteena, organisaatio sanoo Twitterissä.

– Koko henkilökunta säilyttää työpaikkansa organisaatiossa ja jatkaa työtään sodan päätyttyä. Lisäksi Hellraisers tukee työntekijöitään ja maksaa heille palkkaa, vaikka toiminta on tauolla.

Counter-Strike-joukkue jää organisaation tavoin määrittelemättömän pituiselle tauolle. Dota 2 -joukkueen pelaajat jatkavat sen sijaan pelaamista väliaikaisella nimellä.

Vuonna 2014 perustettu HellRaisers tunnetaan varsinkin menestyksestään CS:ssä ja Dotassa. HellRaisers on vuosien aikana nähty molempien pelien ykkösturnauksissa ja liigoissa.

CS:n ja Dotan lisäksi organisaatio on ollut mukana Rainbow Six Siegessä ja Fortnitessa.