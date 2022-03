Peliarvio: Unohda, mitä tiesit Pokémoneista – uusi Arceus muuttaa kaiken

Yhdeksänkymmentäluvulta liki samankaltaisena pyörinyt Pokémon otti reippaan loikan uuteen. Menneisyyden avoin maailma kiehtoo.

Pokémon -sarjan peliarvostelut on voinut aloittaa oikeastaan aina samalla tavalla. Kevytroolipeli alkaa siitä, että teini-ikäinen päähenkilö lähtee äitinsä helmoista maailmalle keräilemään Pokémon-olentoja ja taistelemaan niillä, tavoitteenaan tulla kouluttajien maailmanmestariksi. On suorastaan hämmästyttävää, että toistuva juoni on onnistunut pitämään mielenkiinnon yllä jo yli 25 vuotta.

Mutta nyt kaikki onkin toisin. Päähenkilö tempautuu ajassa taaksepäin, ajanjaksoon jota voisi löyhästi ajatella 1800-lukuna. Tapahtumapaikkana on Japanin Hokkaidoa muistuttava Hisuin (myöhemmin Sinnohin) alue, jossa ihmiset vasta opettelevat elämää Pokémon-otuksien kanssa suhtautuen niihin pelokkaan kiinnostuneesti.

Hyvää: Viehättävä matka Pokémonien historiaan.

Uudistaa ja nykyaikaistaa pelisarjan toimintaperiaatteita.

Rento tunnelma. Huonoa: Edellisosia hitaampi oppia.

Tehtävien runsas määrä voi pökerryttää.

Entisaikojen Japanin tunnelmaa tutkijoiden kylässä.

Päähenkilö värväytyy Galaxy-järjestöön ja alkaa koostaa historian ensimmäistä Pokedex-kuvastoa alueen eläimistä. Tarkoitus on voittaa otuksia itselleen taistelemalla ja kerätä täydellinen tiimi Poké-palloihin.

Asetelman lisäksi myös pelityyli on pantu uusiksi: tällä kertaa liikutaan avoimessa maailmassa esimerkiksi Switch-klassikko The Legend Of Zelda: The Breath of The Wildin tai Fallout-pelisarjan tyyliin. Maastossa juoksentelee Pokémoneja, joita nappaillaan kiinni. Esimakua avoimesta maailmasta saatiin jo parin vuoden takaisessa Pokémon Sword & Shield -sarjassa, mutta tuolloin avoimet alueet olivat irrallisia varsinaisesta juonesta.

Taistelutyyli on mielenkiintoinen sekoitus vanhaa ja uutta: tuttuun tapaan Pokémoneilla on neljä taistelukykyä, joilla vastustajaa mäiskitään vuoropohjaisesti. Samalla opitaan uusia niksejä kokemustasojen myötä. Tarpeeksi kehittynyt otus muuttuu suuremmaksi ja hurjemmaksi versioksi itsestään. Uutta on sen sijaan päähenkilön vapaa liikkuminen taistelukentällä.

Myös taskuhirviöiden nappaaminen on uudistunut: ennen Pokémoneja löytyi pitkästä ruohosta – nyt ruoho on vaihtunut paikaksi, jossa pelaaja piileskelee. Liian avoimesti maastossa toikkaroiva sankari voi saada myös turpaansa Pokémoneilta – tätä ei taida olla tapahtunut koko sarjassa aikaisemmin! Muutos tuo realistisuutta maailmaan, sillä eihän marjastajakaan säntää suin päin karhua halaamaan.

Tutut taskuhirviöt kohtaavat aikaisempaa vauhdikkaammissa taisteluissa.

Pelityyliin kuuluu myös kaikenlaisten tarvikkeiden kerääminen maastosta. Pokémonien avulla napsitaan marjoja ja hedelmiä puista ja malmia kivistä. Niistä rakennetaan työpöydällä muun muassa uusia Poké-palloja ja parannusesineitä.

Kyläläisiltä saa tehtäviä, joita suoritetaan melko vapaassa tahdissa. Joidenkin tehtävien tai tavoitteiden jälkeen uudet alueet avautuvat ja niihin pääsee hyppäämään suoraan kylästä.

Ystävyys on aikaisemminkin ollut tärkeä teema Pokémoneissa. Niin nytkin.

Uudistunut pelityyli vaatii Pokémon-veteraanilta yllättävän paljon poisoppimista, luultavasti uudet tulokkaat pääsevät nopeammin jyvälle tekemisestä. Esimerkiksi teknisestä härpäkkeestä paperialbumiksi muuttuneen Pokedexin ja sen sisältämien tavoitteiden hallinta kysyi jonkin verran perehtymistä.

Aiemmin Pokédex oli kännykkämäinen laite. Hisuissa ei olla vielä aivan tällä tasolla.

Tällä kertaa ei nähdä Pokémonien uutta sukupolvea, vaan aloitusotukset ovat edellisistä peleistä tutut Cyndaquil, Rowlet ja Oshawott.

Kaikkiaan Pokémon Legends: Arceus on viehättävä uudistus pelisarjaan. Viime aikoina Pokémonista on tullut uusia versioita lähes puolen vuoden välein, joten on aivan ällistyttävää, että laatu on pysynyt näin korkealla.

Meno ei osoita laantumisen merkkejä, sillä Nintendo julkisti helmikuun lopussa, että tänä vuonna tulee vielä toinenkin pääsarjan pelikaksikko: Pokémon Scarlet & Violet. Tuskin siinäkään palataan tunnelimaiseen juoneen, vaan avoimen maailman voi ennustaa tulleen jäädäkseen.