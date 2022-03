Kaikki ei ole aina sitä miltä näyttää. Somessa on jaettu viime päivinä runsaasti videoita Venäjän sodasta Ukrainaa vastaan, mutta osa niistä on otettu videopeleistä.

Ukrainan puolustusministeriön twiitissä oleva video on todellisuudessa taistelusimulaattoripelistä. Valevideoita on otettu myös vuonna 2013 julkaistusta Arma III -pelistä (taustalla).

Venäjän sota Ukrainaa vastaan on johtanut ilmiöön, jossa peleistä taltioituja videoita on jaettu sosiaalisessa mediassa aitoina sotavideoina.

Asiasta ovat viime päivinä uutisoineet muun muassa BBC, Reuters, Bloomberg ja Kotaku. Jopa miljoonia näyttökertoja keränneitä videoita on havaittu esimerkiksi Twitterissä, Facebookissa ja TikTokissa.

Esimerkiksi alla oleva hävittäjävideo on Digital Combat Simulator -taistelusimulaattoripelistä. Lähes miljoona kertaa katsotun videon on jakanut Ukrainan puolustusministeriön vahvistettu Twitter-tili. Julkaisun jälkeen Twitter on lisännyt twiitin yhteyteen maininnan ”tämä media esitetään kontekstista irrallaan”.

Vain 5000 seuraajan Ukrainelive5-nimisen Twitter-tilin jakama identtinen video levisi viraaliksi keräten yli puoli miljoonaa näyttökertaa. Tili väitti twiitissä videolla taistelevan Ukrainan ilmavoimien MiG-29- ja Venäjän Su-35-hävittäjät.

Ukrainan puolustusministeriön lataamaa videota, joka on siis todellisuudessa otettu pelistä, on jaettu myös viitaten vahvistamattomaan ”Kiovan aaveeseen”. Video on ladattu alun perin YouTubeen, jossa sitä on katsottu 2,3 miljoonaa kertaa. YouTuben otsikossa ja kuvauskentässä sanotaan kuitenkin suoraan näytetyn materiaalin olevan pelistä.

Itä-Euroopan suurimmaksi mediaksi Twitter-tilillään itseään mainostava NEXTA on puolestaan jakanut videon, joka on todellisuudessa peräisin modatusta Arma III -sotapelistä. Twiitissä sanotaan ukrainalaispilotin ampuvan alas venäläiskoneen lähellä Harkovaa. Twiitin yhteydessä ei ole minkäänlaista varoitusleimaa, että sisältö ei vastaa väitettyä. Videota on katsottu lähes miljoona kertaa.

Bloombergin mukaan Arma III -sotapelistä otettuja videoita on poistettu netin syövereistä kymmenittäin liittyen Venäjän hyökkäykseen. Suosituimmat niistä keräsivät esimerkiksi Facebookissa yli 100 000 näyttökertaa ennen poistoa.

Kotakun uutisessa on yhä nähtävillä materiaalia erästä toisesta Arma III -pelistä otetusta videosta, jota on levitetty aitona sotavideona. Twitter on poistanut alkuperäisen twiitin sääntörikkomuksen vuoksi.

Valevideoita ovat jakaneet lukuisat vahvistetut tilit, kuten yli 80 000 seuraajaa Twitterissä kerännyt turvallisuusanalyytikko Michael A. Horowitz. Hän pahoitteli nopeasti arviointivirhettään ja liian herkkää twiittisormea. Hän myönsi jälkikäteen jättäneensä huomioimatta yksityiskohtia, kuten hävittäjien liikkeitä, joista olisi nopeasti huomannut videoiden olevan väärennöksiä tai peleistä.