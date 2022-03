Kriitikot: Elden Ring on 97/100 – pelaajat eri mieltä, syynä häiritsevä ongelma

Hypetetty Elden Ring -peli on kriitikoiden mielestä välitön klassikko, mutta suorituskykyyn liittyvät ongelmat ärsyttävät pelaajia.

Vuosia odotettu fantasiatoimintaroolipeli Elden Ring julkaistiin maailmanlaajuisesti 25. helmikuuta. Hidetaka Miyazakin ja George R.R. Martinin luoma teos on ollut varsinkin kriitikoiden mieleen.

Metacritic-palvelussa Elden Ring nousi välittömästi yhdeksi kaikkien aikojen peleistä. PlayStation 5 -versio pelistä on saanut kriitikoilta peräti 97/100 pistettä. Sillä pääsee Metacriticin top10-listalle, jos otetaan huomioon jokaisesta pelistä vain parhaan alustan pisteet.

Ilta-Sanomien toimittaja Miikka Hujanen kehui peliä vuolaasti, mutta uskoo sen jäävän historiaan ”vain” hiton hyvänä pelinä. IS:n arvion Elden Ringistä voi lukea alta.

Elden Ring ei ole saanut pelaajilta yhtä mairittelevaa vastaanottoa kuin kriitikoilta. Metacritic-palvelussa pelaajien antama pistemäärä on PS5:llä 77/100, Xbox Series X:llä 66/100 ja pc:llä 60/100.

Pc-pelaajien mekassa eli Steamissa arvio on ”enimmäkseen myönteinen”, kun arvioita on annettu yli 110 000 . Niistä 78 % on positiivisia. Enimmäkseen myönteinen on Steamin kolmanneksi paras arvosana (edelle yltävät erittäin myönteinen ja ylivoimaisen myönteinen).

Sekä Metacriticin että Steamin negatiivisissa arvioissa nostetaan esille pelin heikko suorituskyky, vaikka pelaajalla olisi käytössään teho-pc.

– Huonosti optimoitu, fps heittelee ylös alas ja peli lagaa. Korjatkaa pelinne!

– Elden Ring on kiistatta hyvä peli, mutta ei tätä voi suositella juuri nyt eri suorituskykyyn liittyvien ongelmien takia. Ongelmat imevät kaiken hauskanpidon pelaamisesta.

– Haluaisin pitää tästä pelistä. Ihan oikeasti. Luin arvostelut ja innostuin. Mutta valitettavasti tämä peli ei pyöri kunnolla.

PS5- ja Xbox-käyttäjät ovat myös valittaneet ajoittaisista fps-ongelmista, mutta pc:llä tilanne on huomattavasti huonompi.

Satulinnat täplittävät sumuisen Liurnian alueen taivaanrantoja.

Elden Ringin kehittäjä FromSoftware on pahoitellut suorituskykyongelmia ja luvannut korjauksia. Ongelmista huolimatta peli on kerännyt jo hurjan määrän pelaajia.

Steamissä pelin samanaikaisten pelaajien määrä on ollut parhaimmillaan 891 638. Se on yli kuusi kertaa enemmän kuin Miyazakin aiemmilla hiteillä Sekiro: Shadows Die Twicella ja Dark Souls III:lla, jotka molemmat ylsivät noin 130 000 samanaikaiseen pelaajaan.

Peli on ollut myös yksi Twitchin suosituimmista peleistä julkaisusta lähtien.